Rabensburg Die Gelsenwehr ist startklar

Lesezeit: 2 Min GB Gerhard Brey

Die Rabensburger Gelsenwehr ist startklar, bestens geschult und jederzeit einsatzbereit: Bürgermeister Wolfram Erasim, Karina Hauer, Ludwig Schweida, Tina Fischer, Gerhard Birsak, Marco Falenski, Christian Berthold. Foto: Gemeinde Rabensburg

M it dem Frühling und den Überschwemmungen in der Au kommen auch die Plagegeister in Rabensburg wieder.