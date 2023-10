Die Wassergräben sind ein Naturparadies

Die Wiesen und Ackerflächen zwischen Rabensburg und Hohenau sind durch ein verzweigtes Grabensystem durchzogen. Diese Gräben sind ursprünglich alte Flussläufe der Thaya. Seit Jahrhunderten werden diese Thayarelikte zur Steuerung des Wasserhaushaltes genützt: Wiesen und Ackerflächen wurden be- und entwässert, in Rabensburg eine Mühle (Mühlgraben) und in der Adamslust Fischteiche betrieben.

Während Mühle und Fischteiche längst nicht mehr bestehen, erfüllen die Gräben immer noch eine wichtige Funktion zur Entwässerung vernässter Flächen. Heute nehmen sie auch die Abläufe der Kläranlagen auf und in Hohenau mündet der Überlauf des Straßenkanals. Neben all diesen wasserwirtschaftlichen Funktionen sind diese Gräben aber auch Lebensraum für so manche seltene Tier- und Pflanzenart. So ist z.B. der schon selten gewordene und geschützte Schlammpeitzger in diesem Grabensystem zu finden.

Deshalb haben sich Vertreter der Gemeinden Rabensburg (Bürgermeister Wolfram Erasim), Hohenau (Bürgermeister Wolfgang Gaida, Dieter Koch) und der Gutsverwaltung Liechtenstein (Direktor Hans-Jörg Damm) mit Experten zusammengefunden und über die Möglichkeiten diskutiert, notwendige Grabenräumungen künftig ökologisch schonender zu gestalten.

Nach einem angeregten Fachaustausch und einem gemeinsamen Mittagessen im Atrium wurden die Experten zu ausgewählten Gräben zwischen Rabensburg und Hohenau geführt. Foto: Gerhard Käfel

In einer vom Verein „Auring“ beauftragten Studie erstellt das Büro „Blattfisch“ ein Konzept, wie Arbeiten zur Grabenerhaltung und der Schutz des Schlammpeitzgers aufeinander abgestimmt werden können. Diese Studie wird vom Niederösterreichischen Landesfischereiverband und dem Fischereirevierverband II unterstützt.