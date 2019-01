Bürgermeister Wolfram Erasim und Vizebürgermeister Rudolf Suchyna laden traditionell die Ortsbevölkerung zum Jahresabschluss zur Bürgerversammlung, einem Rückblick mit einer Bilderschau und zu einer Vorschau auf die Vorhaben der Gemeindevertretung in den Festsaal des Restaurants Horak ein.

Auf eine besonders interessante Information darf dabei heuer die Errichtung eines Querdammes durch die „via donau“ im Zuge der Thayastraße verwiesen werden. Die Thayastraße verbindet dabei die Hauptstraße mit den Hochwasserschutzbauten, die entlang von March und Thaya – als Reaktion auf das verheerende Jahrhunderthochwasser vor einigen Jahren – gebaut wurden. Durch den neuen Querdamm soll im Falle eines Versagens der bestehenden Dämme flussaufwärts für die betroffenen Siedlungsgebiete für Sicherheit gesorgt werden.

Mauern und Dämme sorgen für Sicherheit

Auch wenn der neue Thayadamm am aktuellsten Stand der Technik ist, werden Mauern und Dämme für zusätzliche Sicherheit sorgen. Aufgrund beengter Platzverhältnisse durch den ökologisch wertvollen Baumbestand sowie der bestehenden Gebäude entlang der Trasse besteht der Querdamm aus einem homogenen Erdschüttdamm und einer Winkelstützmauer. Diese kombinierte Ausführungsvariante berücksichtigt, neben dem geforderten Hochwasserschutz für die Gemeinde, auch den notwendigen Platzbedarf für die Hauseinfahrten der Anrainer.

Dabei wird auch in Zukunft die Nutzung der Thayastraße, die auch asphaltiert wird, als Zufahrt zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen, sowie in die Thaya-Au erhalten bleiben. Bürgermeister Wolfram Erasim: „Weiters wird, zur Verbesserung der Situation geschützter Amphibien und Reptilien, der südlich an die Thayastraße angrenzende Mühltümpel auf einer Fläche von zumindest 500 Quadratmetern entlandet. Der entnommene Schlamm wird aus dem Projektgebiet entfernt.“

Auch der weitere Verlauf des Mühltümpels, Richtung Mühlgraben, werde in seiner ökologischen Wertigkeit durch Pflegemaßnahmen und Ertüchtigung des Durchflusses aufgewertet.