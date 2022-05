Tag der Arbeit: SPÖ spart nicht mit Kritik

Werbung

Wie in Rabensburg üblich, war die Veranstaltung in der Heimatgemeinde der Bezirksvorsitzenden und Abgeordneten zum Nationalrat, Melanie Erasim, perfekt organisiert.

Die Teilnehmer an der Feier zum Tag der Arbeit trafen sich beim Brunnenpark von wo gemeinsam, unter den Klängen des „Ersten Musikvereins Grenzland“ zur Halle des Eisenbahner Sportvereins marschiert wurde. Bürgermeister Wolfram Erasim (SPÖ) begrüßte Ehrengäste und Gäste und stellte kurz die Gemeinde vor.

Melanie Erasim sprach in ihrem Referat die Teuerungswelle an, stellte fest, dass die Sozialdemokratie in diversen Umfragen derzeit auf dem ersten Platz liege und dass die Regierung den Rückhalt in der Bevölkerung längst verloren habe. Erasim verwies auch auf die Landtagswahl, die für 29. Jänner 2023 angesetzt ist, und stellte die ersten 14 Kandidaten der SPÖ im Bezirk vor. Claudia Musil, Albert Bors, Monika Ryglewska, Mario Gaider und Roswitha Janka kandidieren auf den ersten fünf Plätzen.

Forderungen zur Kinderbetreuung

Die Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil stellte die SPÖ-Forderungen zur Kinderbetreuung im Land vor, wobei Kindergärten ganztägig, ganzjährig und gratis sein müssten. Ab 23/24 sollten Kinder ab zwei Jahren und ab 25/26 bereits einjährige einen garantierten Kindergartenplatz bekommen.

Die Festansprache hielt der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit. Besonders krass wurde dabei die Regierung kritisiert: „45 Verantwortungsträger der Neuen Volkspartei sind derzeit in Gerichtsverfahren verwickelt.“ Es dürfe nicht monatelang über das Entlastungspaket diskutiert werden, jetzt sei Handeln notwendig.

Abschließend wurden noch, um die Sozialdemokratie besonders verdiente, Mitglieder mit der Viktor-Adler-Plakette ausgezeichnet (siehe Treffpunkt). Die offizielle Bezirksmaifeier schloss mit dem gemeinsamen Absingen der „Internationale“ ab.

