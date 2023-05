Verschönerungsverein fuhr mit dem Rad nach Mariazell

Die Herrnbaumgartner Rad-Pilger bei ihrer Abfahrt. Foto: Verschönerungsverein

Nach einer dreitägigen Fahrt, begleitet von einem kräftigen Regenguss, kamen alle wohlbehalten in Mariazell an. Am darauf folgenden Tag besuchten bei einer Wallfahrermesse die Teilnehmer die Basilika um für die gelungene Fahrt zu Danken. Mit dem Auto ging es danach wieder nach Hause.

