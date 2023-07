Wolkersdorf: Traude Schredls 40 Jahre altes Rad ist ein Hingucker

Ihr Puch-Fahrrad hatte sie noch in jugendlichen Jahren bekommen: Mit ca. 40 Jahren auf den Felgen ist es das Citybike der begeisterten Radfahrerin. „Es ist alt, aber gut und mit Korb und Lenkertasche praktisch ausgestattet“, weiß Hiebner - und damit in Wolkersdorf auf jeden Fall ein Hingucker: „Wunderschön ist der aus 100 Prozent Schurwolle gefilzte Sattelbezug mit einem Blumenmotiv, ein wahres Schmuckstück.“

Mit diesem alten Rad legt Traude Schredl fast alle Wege in und um Wolkersdorf zurück. Das Fahrrad ist praktisch vor dem Haus platziert, jederzeit startbereit. „Ich komme gar nicht auf die Idee, das Auto aus der Garage zu holen“, lacht Traude Schredl: „Das Fahrrad ist für mich im Ort das ganze Jahr über das praktischste Verkehrsmittel. Außer es liegt zu viel Schnee. Aber das kommt ja kaum noch vor.” Warum fährt sie mit dem Rad? „Radfahren ist kommunikativ: Wenn man jemandem begegnet, grüßt man sich, bleibt stehen und kann sich gleich unterhalten“, sagt Schredl. Nach einem Einkauf sei das Rad auch gleich der Ladenträger: „Auch in der Zeit, als ich noch als Volksschullehrerin aktiv war, fuhr ich selbstverständlich mit dem Rad in die Schule. Die Hefte und Bücher hatten auch immer im Korb Platz.“

Was sagt Traude Schredl zur Radinfrastruktur in Wolkersdorf? Sie findet, dass die roten Bodenmarkierungen, etwa im Zentrum von Wolkersdorf oder auf der Kreuzung Obersdorfer Straße – Bahnallee Radfahren sicherer machen. Die geöffneten Einbahnen in der Hauptstraße und in der Hofgartenstraße fährt sie mit gemischten Gefühlen, weil ihrem Empfinden nach neben einem Auto nur relativ wenig Platz bleibt und es Autofahrer gibt, die nicht immer rücksichtsvoll unterwegs sind. „Aber die Leute, die sich dort zu fahren trauen, die sollen das machen”, findet sie.

Die Brünner und die Wiener Straße mag die passionierte Radfahrerin überhaupt nicht, weil dort das Verkehrsaufkommen relativ hoch ist und keine Radinfrastruktur vorhanden ist. „Dort gibt es aber einen breiten Gehsteig, den man gut als Geh- und Radweg ausbauen könnte”, meint Schredl. Am Boindfeld wünscht sie sich einen straßenbegleitenden Weg für Fußgänger und Radfahrer. Auf diesem Abschnitt mit dem Rad zu fahren oder als Fußgänger unterwegs zu sein, hält sie für sehr gefährlich.

Sie findet auch, dass die zahlreichen Radfahrer auf den viel befahrenen Wegen im Schlosspark einmal eine neue, feine Asphaltdecke verdienen würden. Diese Wege sind die Hauptachse der Verbindung von Obersdorf – Wolkersdorf. Diese Meinung teilen viele.

Als fleißige und überzeugte Radfahrerin und „Radlerin des Sommers“ erhielt Traude Schredl von der Stadtgemeinde das Buch „Von Gehölzen begleitet” von Rudolf Rozanek und von der Radlobby die aktuelle Ausgabe der Mitgliedszeitschrift Drahtesel.