Poysdorf: Mit dem Rad sicher ins Frühjahr starten

„Im Viertelstundentakt waren die Techniker des Radwerkes bis in die Abendstunden voll ausgelastet, um die Räder frühlingsfit zu machen“, freut sich Gemeinderat Reinhard Ebenauer. „Der kostenlose Fahrradcheck gegen Terminvereinbarung ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit“, betont auch Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl in ihren Dankesworten an das Radwerk.

Nützliche Radinfos hatte das Radland Niederösterreich bereit. „Es geht um Bewusstseinsbildung für aktive Mobilität, egal ob zum Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen“, betont Mobilitätsmanager Andreas Zbiral von NÖ.Regional hervor.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.