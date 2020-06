„Im Jahr 2019 konnte die Bilanzsumme der Raiffeisenbank im Weinviertel mit Sitz in Mistelbach erneut gesteigert werden, nach 391 Mio. Euro im Jahr 2018 lag sie im vergangenen Jahr bei 411 Mio. Euro“, freut sich Geschäftsleiter Direktor Markus Wirrer.

Die Ausleihungen stiegen im Vorjahr von 206 Mio. Euro auf 230 Mio. Euro an. Dabei entfällt der Großteilg auf Unselbstständige und Private sowie regionale Firmenkunden, wie Wirrer im Detail hervorhob. Die Einlagen in der Bank stiegen von 341 Mio. Euro auf 359 Mio. Euro.

Neben diesen positiven Zahlen hob Obmann Christian Resch die Bedeutung der Förderungen für die Region in Form von Sponsorings, Aufträgen an regionale Unternehmen bzw. Zahlungen aus dem Sozialfonds von insgesamt 258.654 Euro hervor. Die Raiffeisenbank im Weinviertel sei mit ihren 42 Mitarbeitern und den vier Bankstellen weiterhin verlässlicher und verantwortungsvoller Partner für ihre Kunden.

Strategische Neuausrichtung geplant

Das Geldinstitut wird sich in den kommenden Jahren neu ausrichten, so die Vorgabe des Unternehmens. Entsprechende Strategien werden jetzt erarbeitet. Daher haben die zuständigen Gremien in ihrer jüngsten Sitzung Direktor Manfred Hanusch abberufen.

Hanusch war im Jahr 2009 als Nachfolger von Direktor Herbert Barisits zum Geschäftsleiter bestellt worden. Zurzeit führen die beiden langjährigen Prokuristen Niklas Meißl und Gerhard Spanner gemeinsam mit Direktor Wirrer die Geschäfte. „Über die zukünftige Ausrichtung beraten die Gremien. Mit Beschlüssen dazu ist in den nächsten Wochen zu rechnen“, sagt Wirrer. Auch, wer Hanusch als zweiter Geschäftsleiter der Mistelbacher Bank folgen soll, wird erst entschieden.

Als wichtigen Teil im Erfolgspuzzle bezeichnete Wirrer das „gut geschulte Personal“, das maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass das Vertrauen in die Bank seitens der Kunden und der Mitglieder so groß sei.

Wichtig sei zudem, dass die Erträge des Unternehmens zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden, um so die Basis für künftige Kreditvergaben zu schaffen. Resch: „So bleibt das Geld in unserer Region.“