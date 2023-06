Raiffeisen dankte Langzeitobmann Christian Resch

Seine Bilanz fasste Resch über seine gesamte Amtszeit: „Ich hatte neun Direktoren, einige von ihnen sind freiwillig gegangen“, scherzte er. In seiner Amtszeit gab es zwei Fusionen und zwei Banküberfälle, die rasch gelöst wurden. Und als Obmann des Raiffeisen Reisevereines war er 157 Mal Reiseleiter. Ein Meilenstein für ihn war die Einführung des Sozialfonds, bei dem rasch und unbürokratisch Mitgliedern geholfen werden kann, wenn zum Beispiel die Waschmaschine eingegangen ist und eine neue nicht finanzierbar ist. „Da fällt die Entscheidung binnen ein paar Stunden“, sagt Resch. Sein Fazit: „Eine gute Weggehbilanz.“

Als Reschs Nachfolger wurde Christian Frank, Bürgermeister von Herrnbaumgarten und bisher Reschs Stellvertreter, gewählt: „Die Obmannfunktion ist keine neue für mich“, gesteht Frank. Immerhin war er bei der Raika Poysdorf von 2016 bis zur Fusion Obmann.

Wirtschaftlich war das Jahr 2022 für die Raiffeisenbank im Weinviertel ein erfreuliches: Gegenüber dem Vorjahr wurden 40 Mio. Euro mehr Kredite ausgegeben (483 Mio. Euro), die Spareinlagen steigen von 592 Mio. Euro auf knapp 600 Mio. Euro.

Stark gestiegen ist der Zinsgewinn im Vorjahr – immerhin hatte die EZB die Zinsen deutlich erhöht: Knapp 2,5 Mio. Euro wurden da mehr in die Kasse gespült, insgesamt nahm die Raika 12,2 Mio. Euro an Zinsen ein. Das Betriebsergebnis stieg um 1,1 Mio. Euro, unterm Strich bleibt ein Bilanzergebnis von 1,5 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro) – verantwortlich dafür waren die Zinsgewinne. Die Eigenmittel der Raiffeisenbank im Weinviertel liegen bei 82,35 Mio. Euro bzw. 21,5 Prozent, die Risikoreserven haben einen Überhang von 29 Mio. Euro. „Durchschnittliche Geschäftsentwicklung“ attestierte Revisorin Julia Steinböck. „Keine andere Bank legt ihre Zahlen so offen, wie wir. Wir sind transparent“, ist Resch stolz auf die Praxis der Präsentation der Bilanzen vor den Mitgliedern.

Ehrungen und Verabschiedungen

Im Rahmen des Raiffeisentages wurden langjährige Mitarbeiter geehrt: Für 15 Jahre Sonja Nagl, Claudia Reidinger, Stefan Dominkovic, Gerald Fiedler und Sabine Retzl, für 20 Jahre Anita Lackner und für 25 Jahre Alexandra Fischer und Laurentius Faber. 30 Jahre ist Roswitha Dorn bei der Raika.

Verabschiedet wurde auch Alt-Direktor Friedrich Schreiber, er und Resch bekamen die Raiffeisenehrenzeichen in Gold.

Als ausgeschiedene Funktionäre wurden Christian Rieder, Christine Woditschka, Bruno Schmid, Jakob Leuthner und Ferdinand Wiesinger ausgezeichnet.