„Wird einige Monate dauern, bis Originalzustand hergestellt ist“

Das Foyer der Raiffeisenbank-Filiale in Bernhardsthal war am vorigen Wochenende völlig verwüstet, nachdem mehrere Täter den Bankomat in die Luft gesprengt hatten. Die professionell agierende Bande dürfte auch für die Geldautomaten-Explosion in Seefeld-Kadolz (Bezirk Hollabrunn) zwei Tage zuvor verantwortlich sein, ähnliche Fälle sind in Oberösterreich und in Deutschland dokumentiert. Wie viel Geld in Bernhardsthal mitgenommen wurde, gibt die Bank aus sicherheitstechnischen Gründen nicht bekannt.

Aber: „Der Sachschaden ist enorm“, berichtet Roman Hiebl, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Weinviertel Nordost. Die Bernhardsthaler Bankstelle gehört zu ihrem Filialnetz. Hiebl beziffert den Sachschaden derzeit von 200.000 bis 250.000 Euro. Die Aufräumungsarbeiten haben längst begonnen. „Das Foyer, der Kassabereich und die vorderen Beratungszimmer sind schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Es wird einige Monate dauern, bevor wir den Originalzustand wieder hergestellt haben“, führt er aus.

Beratungstätigkeiten werden sukzessive aufgenommen

Mitarbeiter müssen aber nicht in ein Ausweichquartier ziehen. „Der Zugang zum Gebäude erfolgt während der Instandsetzungsarbeiten von der sogenannten Hintausstraße“, erklärt Hiebl. Im Innenhof bestehen Parkmöglichkeiten für die Kunden. „Wir werden in den nächsten Tagen hier wieder die Möglichkeit schaffen, die Geldgeschäfte unserer Kunden souverän abzuwickeln, und nehmen auch die Beratungstätigkeit sukzessive wieder auf.“

Der Geschäftsleiter ergänzt: „Alle Bankautomaten wurden mittlerweile nachgerüstet.“ Die Raika-Filiale Bernhardsthal wurde erst 2017 kernsaniert. Sie „ist und bleibt ein fester Bestandteil im nach wie vor dichten Bankstellennetz der Raiffeisenbank Weinviertel Nordost“, betont Hiebl.