Beamte der Autobahnpolizei Großkrut kontrollierten am 19. April auf der Nordautobahn in Fahrtrichtung Norden die Geschwindigkeiten am Ende der Autobahn. Gegen 16.50 Uhr hielten sie den Ukranier an, der anscheinend ungebremst Richtung Staatsgrenze weiterbrauste. Nach der Anhaltung nahmen die Polizisten dem 24-Jährigen den Führerschein an Ort und Stelle ab, er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

