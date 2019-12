You.Best wurde mit der mobilen Jugendarbeit in der Stadt beauftragt.

Angebote für die Jugend in Wolkersdorf .

Mit dem Outback besteht in der Stadtgemeinde bereits ein Treffpunkt für die Jugendlichen. Allerdings befindet sich die Einrichtung nicht mehr wie vor einigen Jahren am Schlossplatz, sondern beim Bahnhof, außerhalb des Stadtzentrums.

Für jüngere Wolkersdorfer ist das Outback daher nicht optimal erreichbar und auch inhaltlich ist es nicht auf die Jüngsten zugeschnitten. Bereits im letzten Jahr beschloss der Gemeinderat somit eine Sozialraumanalyse für Jugendliche, um deren Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse zu erkunden.

Darauf aufbauend soll ein ergänzendes Angebot zum Outback geschaffen werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde daher ein Fördervertrag mit You.Best (Verein Tender) für die mobile Jugendarbeit abgeschlossen. Die ausgebildeten Vertreter des Vereines haben in der Analysephase die Treffpunkte der Jugendlichen ausfindig gemacht und Fragebögen verteilt, um sich ein vollständiges Bild der Jugend in Wolkersdorf zu machen.

Nun beginnt der aktive Teil der Arbeit: Die Mitarbeiter von You.Best werden auf die Jugendlichen zugehen und mit ihnen gemeinsam in den Bereichen Streetwork oder Einzelfallhilfe arbeiten, aber auch am Gemeinwesen orientierte Arbeit durchführen. „Somit versteht sich Mobile Jugendarbeit auch als wertvolles Bindeglied zwischen allen jugendrelevanten Akteuren und unterstützt bei einer positiven Zukunftsgestaltung“, erklärt Karina Kraus von You.Best.

Verein ist schon in Laa und Mistelbach aktiv

Der Verein ist bereits in Mistelbach und Laa tätig und wird sich nun auch in Wolkersdorf um Jugendliche im Alter von zwölf bis 23 Jahren kümmern. Die wichtigsten Themen der Jungen sind erfahrungsgemäß die Freizeitgestaltung, Familie, Schule, Arbeit und Studium. You.Best wird den Jugendlichen hierbei mit Rat und Tat zur Seite stehen.

In der Vergangenheit wurden sehr junge Wolkersdorfer im Alter zwischen elf und 14 Jahren, zudem beim Rauchen oder Trinken von Energydrinks beobachtet. Das erregte natürlich Besorgnis, nicht nur bei den betroffenen Eltern. Diese Probleme wurden daher bereits im Rahmen des Audits familienfreundliche Gemeinde und des Stadterneuerungsprozesses angesprochen und thematisiert. Natürlich wird auch dieser Bereich ein Arbeitsfeld für die mobile Jugendarbeit sein, heißt es seitens der Stadtgemeinde Wolkersdorf.