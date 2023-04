Lesung und Live-Musik mit Laaer Akteuren

Es sollte keine 24 Stunden dauern, bis die angebotenen 100 Sitzplätze im Alten Rathaus Laa im Vorfeld ausgebucht waren. Die Serie „Reading Rock“ vereint Lesungen mit Live-Musik: Unterhaltsame, witzige, aber auch ernstere, kritische Buch-Texte werden von den Autoren und mitunter prominenten Gastlesern vorgetragen und musikalisch umrahmt von renommierten Publikumslieblingen und jungen Talenten. Eine stimmige Sache, die auch in Laa „stimmte“ - zumal alle Akteure dieser Ausgabe aus der Region stammen.

Allround-Talent Roman Beisser führte souverän durch den Abend und gab mit Martin Schuster und „Reading Rock“-Mitgründer Andi Appel launige Auszüge aus deren Werken, mit teils starkem Weinviertler (und Laaer!) Bezug zum Besten. Passend dazu glänzte die „Akustik Version“ der Laaer Rockband „The Inner Me“ unter der Regie ihres Gitarristen und Masterminds Reinhard „Kotza“ Müller (vormals „Lizzard“ oder „Dyers Eve“) mit eigenen Songs, unter anderem einer exklusiven Kostprobe der noch unveröffentlichten neuen CD, Cover-Versionen und natürlich „alten Hadern“.

Für Gesang und ebenfalls Gitarre und Bass zeichneten dabei die ehemaligen „Firestorm“-Helden David Stawa und Daniel Tallamassl in gewohnt edler Manier verantwortlich, den perfekten Beat am Schlagzeug gab „Heimkehrer“ Jürgen Schäfer vor. Mit Beate Stawa und Martin Miksch bereicherten weitere Gäste aus legendären „Firestorm“-Tagen das Programm, während Elisabeth Toriser mit ihrem Auftritt für Gänsehaut sorgte und Adi Obermayer nicht nur nostalgische Gefühle der Zuhörer weckte.

Das begeisterte Publikum ging von Anfang an voll mit, sang, lachte, lauschte andächtig, tanzte und trug das Ensemble durch einen Auftritt, der in lautstarkem Applaus und „Zugabe!“-Rufen mündete, welchen die Damen und Herren auf der Bühne gerne nachkamen. Die Thermenstadt hat ihren Ruf als „L.A.A. Rockcity“ eindrucksvoll bestätigt. An weiteren „Reading Rock“-Terminen wird bereits gearbeitet.

Und der guten Sache nicht genug, wird der komplette Erlös der Veranstaltung dem Hilfsprojekt „LaaDe“ gespendet. Mehr Infos unter www.facebook.com/ReadingRockAustria

