„Ich habe durch meine Arbeit im Parlament mittlerweile vieles erlebt, aber ich war noch nie so sprach- und fassungslos. Ausgerechnet die selbst ernannte Heimatpartei verscherbelt unser Land an Russland! Das hätte in die Tat umgesetzt werden können, die FPÖ hätte damit Schäden anrichten können, die nicht mehr gutzumachen gewesen wären“, graut Erasim vor der Vorstellung.

Dabei steht für sie fest: Das Verhalten von Strache und Gudenus ist in der FPÖ kein Einzelfall. „Das war keine einmalige Aktion, das ist die DNA der FPÖ. Auch andere hohe Funktionäre waren schon in Russland; das ist Parteistrategie, das ist ihre Gesinnung. Strache war lediglich ein prominentes Bauernopfer“, so Erasim.

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz noch immer kein offizielles Statement abgegeben hat, kritisiert Erasim aufs Schärfste: „Das gibt der Bezeichnung ‚Schweigekanzler‘ eine ganz neue Dimension. Mit dieser FPÖ kann man nicht regieren.“