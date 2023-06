SPÖ-Vorsitz: Findeis jubelt, Erasim gratuliert Andi Babler

Bei der Auszählung beim Bundesparteitag hatte es Fehler beim Ausfüllen der Wahl-Excel-Tabelle gegeben, deshalb musste das Wahlergebnis vom Parteitag am Montag revidiert werden: Nicht Hans-Peter Doskozil hatte die meisten Stimmen bekommen, sondern sein Herausforderer Andreas Babler. „Die Vorgänge sind zwar peinlich, aber ich bin froh, dass sich Babler durchgesetzt hat“, sagt Findeis: „Ich hab' gewusst, dass er die beste Wahl ist.“

Er kenne Babler schon seit 25 Jahren als geradlinige Burschen, „der sagt, was er denkt. Und er ist einer, der sich auch für die kleinen Leute einsetzt“, sagt der Laaer Alt-Landtagsabgeordnete: „Für unsere Partei wird das den Aufschwung bedeuten“, ist er überzeugt. Nachsatz: „Hoffentlich kehrt jetzt Ruhe ein!“

„Ich kann nur zuhören, was die Wahlkommission sagt und das mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen“, ist SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim fassungslos. Auch wenn ihr bewusst ist, dass so etwas passieren kann. Sie verweist auf eine Wahlpanne, bei der für Rabensburg in der Bezirkshauptmannschaft die SPÖ-Stimmen der ÖVP zugeordnet worden waren: „Damals hat auch ÖVP-Parteichef Edmund Freibauer meinen Vater angerufen und gefragt, wie es sowas geben kann“, erinnert sich die Tochter des Rabensburger Bürgermeisters. Passieren drüfte so etwas freilich nicht.

„Es war ein fairer Parteitag, es gab faire Reden“, sagt die Weinviertler Nationalratsabgeordnete: Nach dem Parteitag hatte sie auch Andreas Babler zum starken Ergebnis gratuliert: „Ich hätte ihm auch gewünscht, das Glücksgefühl des Momentes und den Augenblick der Einigkeit zu erleben.“

Erasim hatte sich klar im Lager von Hans-Peter Doskozil positioniert: Was erwartet sie sich von Babler? „Das ist seine Geschichte, jetzt ist er am Zug“, sagt die SPÖ-Chefin: „Fakt ist: Babler ist jetzt Vorsitzender, halt mit ein paar Tagen Verspätung.“ Sie habe ihren Favoriten gehabt, aber auch immer klar gesagt, dass sie nach der Wahl den Sieger unterstützen werde, da jetzt Einigkeit einkehren müsse. Nachsatz: „Dieses Ergebnis hält jetzt hoffentlich.“