Rechnungsabschluss 2022 Großharras reduziert die Schulden kräftig

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Der Großharraser Gemeinderat beschloss den Rechnungsabschluss 2022 einstimmig: Die Schulden waren im verganenen Jahr um knapp 400.000 Euro gesunken. Foto: Michael Pfabigan

„Der Schuldenstand ist deutlich zurückgegangen, obwohl wir ein Darlehen aufgenommen haben. Also können wir nicht so schlecht gewirtschaftet haben“, sagt Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP): Bei der Gemeinderatssitzung am 20. April hatte der Gemeinderat über den Rechnungsabschluss 2022 der Gemeinde zu beraten.