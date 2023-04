Kreuzstetten: 89 Überschreitungen ohne Gemeinderats-Zustimmung

Schwarzer Hauptkritikpunkt waren 89 Überschreitungen von Budgetpunkten gegenüber dem Voranschlag von über 25 Prozent oder 1.000 Euro in einem Gesamtumfang von 700.000 Euro. Vom Gemeinderat genehmigt war nur eine einzige Überschreitung, berichtete ÖVP-Chef Johannes Freudhofmayer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Informationen zu diesen Überschreitungen gab es im Gemeinderat nicht.

„Die wird es aber heuer geben“, versprach die Finanzreferentin der Gemeinde Monika Wood-Ryglewska (SPÖ). Und es habe nicht nur Überschreitungen, sondern auch Unterschreitungen gegeben: Schaut man sich die Zahlen an, so habe die Gemeinde in Summe 550.000 Euro weniger ausgegeben, als im Voranschlag geplant. Zudem hätten 2022 noch 55.000 Euro vom Land kommen sollen, mit denen budgetiert worden war, die erst 2023 überwiesen wurden.

Haushaltspotenzial soll noch kräftig steigen

In Summe wies der Rechnungsabschluss der Gemeinde ein Haushaltspotenzial von 77.466 Euro aus. Das ist die Summe, die der Gemeinde für Projekte zur Verfügung steht, ohne Kredite aufnehmen zu müssen. Gegenüber dem Vorjahr stieg dieses Haushaltspotenzial um rund 27.000 Euro. Laut Voranschlag 2023 soll es dann kräftig auf 180.100 Euro steigen. Das Nettoergebnis weist ein Plus von 52.522 Euro aus. Das Land und Bund überwiesen Ertragsanteile in der Höhe von 1,6 Millionen Euro, für NÖKAS und Sozialhilfefonds wurden gleich 629.000 Euro davon abgezogen.

Die Schulden der Gemeinde stiegen auf 4,5 Millionen Euro (- 1,2 Mio. Euro), an liquiden Mittel hat die Gemeinde 504.000 Euro (+ 18.700).

Finanzierungskredite für Kanal: Dem richtigen Konto zuweisen

Unterschiedliche Ansichten gab es zum Thema zweckgebundene Rücklagen. „Das ist eine alte Diskussion zwischen Freudhofmayer und mir: Ob das Geld ein Mascherl hat oder nicht“, kommentierte Wood-Ryglewska die entsprechende Kritik. Der schwarze Fraktionschef hätte den Überschuss aus dem Kanalbereich gerne zweckgebunden auf eine eigenen Rücklagenkonto gesehen, bisher waren die Überschüsse ins Budget geflossen und Investitionen in den Kanal aus diesem bestritten worden. Einstimmig wurde dieser Wunsch gewährt und die Rücklagen von 65.000 Euro auf einem Sparbuch geparkt.

Allerdings war der Kanalbereich nach Berechnungen durch das Land NÖ in der Vergangenheit nicht kostendeckend, da die Finanzierungskredite für den Kanalbau - in Summe 180.000 Euro (150.000 Euro an jährlichen Rückzahlungen und einiges an Cha-Cha-Cha) - rechnerisch nicht dem Kanal-Konto zugewiesen sind. Da wird an einer Möglichkeit gefeilt, diese Kosten auch dem richtigen Konto zuzuweisen. Geführt werden müssen noch Gespräche über die Kanalgebühren. „Ich weiß von zwei Gemeinden in der Nachbarschaft, die den gleichen Prozess durchlaufen müssen, wie wir“, sagte Bürgermeister Adi Viktorik.

ÖVP und Grüne stimmten dem über 3.00 Seiten dicken Rechnungsabschluss nicht zu.

