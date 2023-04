Staatz legt eine solide Jahresabrechnung vor

Das Haushaltspotenzial der Gemeinde Staatz liegt bei 1.156.589 Euro. Das ist jene Summe, in deren Höhe die Gemeinde Projekte umsetzen kann, ohne Fremdmittel aufnehmen zu müssen. Das Nettoergebnis der Gemeinde liegt bei 883.837 Euro. Beide Kennerwerte liegen knapp 200.000 bzw. 370.000 Euro unter dem Vorjahr.

Was gestiegen ist, sind die Ertragsanteile von Land und Bund für die Gemeinde: Knapp zwei Mio. Euro flossen so in die Gemeindekassa, knapp 760.000 Euro musste davon die Gemeinde gleich wieder für Sozialhilfe- und NÖKAS-Umlage retourüberweisen. Warum gab's mehr Geld aus dem Finanzausgleich? „Das wird wohl auch inflationsgeschuldet sein“, sagt Amtsleiter Wolfgang Schleifer, der den Gemeinderäten den Rechnungsabschluss im Detail präsentierte: Für das laufende Jahr erwartet er sich weniger Geld vom Bund.

Die Schulden sanken weiter um knapp 400.000 Euro auf 4,8 Mio. Euro. Damit wurden seit 2018 die Schulden um etwas über drei Mio. Euro reduziert. Die Rücklagen blieben mit 133.000 Euro gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich. „Ein solides Ergebnis für unsere Gemeinde“, resümierte Schleifer.

