Mistelbach: Schulden sinken, der Sparkurs muss trotzdem härter werden

Die Schulden der Gemeinde sanken im Vorjahr um 2,2 Mio. Euro, der Schuldenstand liegt aktuell bei knapp 36 Mio. Euro, konnte Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS) berichten: „In den vergangenen sechs Jahren haben wir die Schulden um 9,2 Mio. Euro abgebaut.“ Das Nettoergebnis der Gemeinde lag bei 4,8 Mio. Euro – und das trotz großer Projekte im Straßen- und Feldwegebau.

„Uns stehen in den nächsten Jahren große Investitionen ins Haus: Ein neuer Hort, ein neuer Kindergarten. Da werden wir dann bei Schulden von 50 Mio. Euro landen“, relativierte Fenz den positiven Bericht. Die finanzielle Lage der Gemeinde sei angespannt, bei den Budgetverhandlungen habe er den Eindruck gehabt, dass das aber noch nicht bei allen Gemeinderäten angekommen sei.

Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) stimmte ihm hinsichtlich der Finanzlage zu: „Aber ich bin überzeugt, dass wir das Sparen bei den heurigen Verhandlungen schaffen werden. „Mich stimmt die Zahl 131.509.534 Euro zuversichtlich“, sagte Grünen-Stadträtin Marina Pürkl. Das sei das aktuelle Gemeindevermögen.

Keine Zustimmung für den Rechnungsabschluss gab es von FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger: „Solange Projekte wie die Pride Parade und das Stadtmarketing MiMa gefördert werden, kann ich nicht mitgehen.“ Sie bleib die einzige Gegenstimme.

Stichwort: Mistelbach Marketing GmbH MiMa

2013 wurde die „Mistelbach Marketing GmbH“ für Zwecke des Stadtmarketings mit der Leistungsgemeinschaft LgM (heute Verein „wir mistelbach) gegründet. In der Sitzung vom 28. März wurde ein jährlicher finanzieller Rahmen von 120.000 Euro plus 30.000 Euro von der Gemeinde beschlossen. Bei der Gründung vor zehn Jahren steuerte die Gemeinde 100.000 Euro bei.

Für das MiMa-Budget kommen noch 40.000 Euro von der lokalen Wirtschaft. Elke Liebminger (FPÖ) und Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) stieß vor allem die Erhöhung der Personalkosten bei der MiMa sauer auf: Die Stunden einer Mitarbeiterin waren aufgestockt worden. „Wir werden das in den zuständigen Gremien intensiv diskutieren“, kündigte er an.

„Wir als Stadtgemeinde lagern Aufgaben an die MiMa aus“, stellte der für das Stadtmarketing zuständige Stadtrat Peter Harrer (ÖVP) klar - beispielsweise das Marketing für die Puppentheatertage oder die Organisation des Kindersilvesters. Dafür würde das beschlossene Budget verwendet. „Und bei den Sachleistungen der Gemeinde für die MiMa sei unter anderem die Arbeiten des Bauhof-Teams beim Freitagsmarkt enthalten: „Das ist ein Dienst an der Stadt und nicht an der MiMa“, sagt Harrer.

