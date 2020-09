Die Arbeiten am neuen Busbahnhof beim Bahnhof haben begonnen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Stadtregierung, dass möglichst alle Bäume in der Bahnstraße zwischen Würstelstand und Bahnhofsgebäude erhalten bleiben.

Damit das und auch alles rund um den Bau klappt, tagt der Baubeirat jeden Dienstag vor Ort auf der Baustelle, um Kosten, Bäume und Bauverlauf im Blick zu haben. „Wir müssen oft sehr kurzfristige Entscheidungen treffen, daher treffen wir uns jeden Dienstag“, sagt der für das Projekt Busbahnhof zuständige Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ).

Michael Pfabigan Stadt hat aus Fehlern gelernt

Beispielsweise musste in der Vorwoche kurzfristig ein Treffen eingeschoben werden, weil entschieden werden musste, wie bei einem Baum weitergemacht werden soll: Ob der Wuzelstock händisch freigelegt werden soll oder ob das maschinell geht.

„Händisch hätte höhere Kosten bedeutet“, sagt Reiskopf. Zum Glück für die Finanzen ging es mit dem Minibagger. „Für solche Entscheidungen haben wir auch Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS) im Ausschuss“, sieht Reiskopf den Bauausschuss als wichtiges Kontrollinstrument.

„Ich bin wöchentlich mehrmals dort und schau´, ob die ÖNORM-Regeln eingehalten werden“, sagt Umweltstadträtin Martina Pürkl, „damit wir in fünf Jahren keine bösen Überraschungen erleben.“

Finanzielle Hilfe für das Projekt Busbahnhof kommt jetzt auch vom Land: Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko sagte eine Förderung von 116.500 Euro zu. Der gesamte Busbahnhof wird knapp eine Million Euro kosten.