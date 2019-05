Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ging dann im Parlament alles „zack, zack, zack“: Der Misstrauensantrang der SPÖ wurde angenommen, die ÖVP-Regierung Kurz damit abgesetzt.

„Österreich rutscht nicht in eine Staatskrise, nur weil Kurz nicht mehr Kanzler ist“SPÖ-Nationalrätin und Bezirksparteiobfrau Melanie Erasim

„Österreich rutscht nicht in eine Staatskrise, nur weil Kurz nicht mehr Kanzler ist“, sieht SPÖ-Nationalrätin und Bezirksparteiobfrau Melanie Erasim die Absetzung als einzig richtige Maßnahme: „Die Frage war, wie viel Vertrauen noch da war“, sagt Erasim. Und sie sieht sich in ihrer Meinung auch von vielen Rückmeldungen in der Mistelbacher Parteizentrale bestärkt: Da sei der Wunsch nach einem Misstrauensvotum groß gewesen, zu einem Zeitpunkt, als sich die Parteispitze noch bedeckt gehalten hatte.

„Kurz geht nicht für andere unter, er geht wegen anderer unter“, sagt Erasim, die sich dagegen wehrt, dass die SPÖ den Ex-Kanzler in eine Märtyrer-Position erhoben hätte.

„Die Abberufung bedeutet, dass jener Politiker, dem am Vortag von den Wählern großes Vertrauen ausgesprochen wurde, aus rein parteipolitischen Gründen abgewählt wurde“, sagt ÖVP-Bezirksobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing: „Die SPÖ hat kein Konzept, es geht ihr nur darum, eine vom Bundespräsidenten unterstützte Regierung zu zerstören. Kurz muss weg, ist der einzige Inhalt von Pamela Rendi-Wagners SPÖ.“ Ziel sei es jetzt, Kurz möglichst schnell wieder zum Kanzler zu machen, einen Märtyrer-Bonus will auch Wilfing langfristig nicht erkennen: „Im September interessiert keinen mehr, was im Mai war.“

Persönlich überzeugt, dass der Schritt der Abwahl der richtige war, ist auch FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard. „Was Kurz rund um die Ablöse Straches und Kickls gemacht hat, rechtfertigt jedes Misstrauen unsererseits“, sagt Bernard, und wird noch deutlicher: „Es ist kein Vertrauen mehr da.“ Davon sei er überzeugt und diese Botschaft habe ihm auch der Bezirksparteivorstand mitgegeben.

Schrefel: "Plattform für Wahlkampf entziehen"

Christian Schrefel, seine Grünen sind derzeit nicht im Parlament vertreten, hätte es lieber gesehen, wenn nur Kanzler Kurz, nicht aber die ganze Regierung abberufen worden wäre: „Es geht darum, Kurz die Plattform für seinen Wahlkampf zu entziehen. Sonst nutzt er wieder ganz Österreich dafür.“ Klar sei die Übergangsregierung eine ÖVP-Alleinregierung: „Aber die kann nicht so viel anstellen, wenn sie nur verwaltet. Das haben wir ja auch in Wolkersdorf gesehen“, sagt der Wolkersdorfer Stadtrat. Seine Stadt hat ein mehrmonatiges Interregnum ohne Gemeinderat nach dem Rücktritt eines Großteils der Mandatare hinter sich.

Wie soll es jetzt weitergehen? Dafür haben alle Beteiligten am Abend nach der Abberufung der Regierung Kurz keine wirklichen Konzepte. Wer Übergangskanzler werden soll? „Die Liste dafür ist sicher kurz“, meint Melanie Erasim. Damit dessen Regierung dann Mehrheiten bekäme, „da muss man dann halt miteinander reden. Das ist das, was Kurz in den vergangenen zwei Jahren ja nicht getan hat“, weiß die SPÖ-Nationalrätin aus ihrer parlamentarischen Arbeit. „Sebastian Kurz ist kein Märtyrer, er erntet nur das, was er in den vergangenen zwei Jahren gesät hat.“