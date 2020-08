Niemand Geringeren als Kabarettisten und Sänger Otto Jaus konnte die Weinviertler Band Skolka für ihre neue Single, die am 28. August erscheint, gewinnen: „Domois, wia ma Kinder woan...“ ist ein locker groovender Reggae, der Erinnerungen an die Kindheit wachruft, wie Skolka verspricht.

Was haben Skolka und Jaus gemeinsam? Zumindest ihre Kindheit im Weinviertel: Jaus stammt aus Großebersdorf, die Skolka-Musiker sind durchwegs aus der Gegend zwischen Laa und Poysdorf.

NÖN: Wie ist die Zusammenarbeit mit Otto Jaus zustande gekommen? Wie war es, mit einem der wirklich Großen der heimischen Musikszene zusammenzuarbeiten?

Thomas Rieder: Es ist unser erster Song mit einem Gesangs-Feature und die Suche dauerte nicht lange. Nach ein paar Überlegungen war uns irgendwie sofort klar, dass Otto aus mehreren Gründen am besten dafür passen würde und wir haben mit ihm einfach Kontakt aufgenommen. Glücklicherweise hat er geantwortet. Wir waren und sind nach wie vor sehr erfreut und dankbar mit Otto gemeinsam im Studio gewesen zu sein und mit ihm das Video zu drehen. Er ist ein großartiger Künstler und Sänger, und ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, mit dem man als Band gerne zusammenarbeitet.

Was bedeutet die Single für das Musikschaffen der Band?

Rieder: „Wie ma Kinder woan“ ist ein eher ruhigerer und sehr positiver Skolka Song. Der locker groovende Reggae Beat soll die Leichtigkeit des Kindseins transportieren. Für uns persönlich war es neu erstmals aus unseren eigenen Kindheitserinnerungen zu erzählen. Das sich wieder Zurückerinnern, vergangene Momente und Erlebnisse niederzuschreiben und in einen eigenen Song verpacken, war sehr spannend. Also eher ein sehr persönlicher Song.

Was bedeutet es für euch, wenn Weinviertler so gemeinsam Musik machen?

Rieder: Wir von unserer Seite finden es sehr schön, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Durch Ottos kreativen Anteil in der Nummer ist sie für uns perfekt geworden. Gemeinsam Musikmachen ist ein beflügelndes Gefühl, was auch gleichzeitig die Stimmung der Nummer widerspiegelt. Also alles in allem sehr unkompliziert und sehr g`schmeidig.

Ist der Schmäh gelaufen? Habt ihr euch vorher schon gekannt?

Rieder: In Zeiten von Corona und ausfallenden Konzerten ist uns Musikerinnen und Musikern oft das Lachen vergangen bzw. vergeht uns manchmal noch immer. Aber während dem gemeinsamen kreativen Prozess waren die Freude, der Humor und ein Lächeln im Gesicht im Vordergrund. Also ja, der Schmäh is grennt. Wir haben uns auch schon vorher, aber v.a. aus früheren Zeiten, gekannt.

Wird man euch gemeinsam irgendwo im Weinviertel mal auf der Bühne sehen?

Rieder: Im Weinviertel ist derzeit nix geplant. Vielleicht steht Otto gemeinsam mit uns bei unserem EP-Release-Konzert am 22. Oktober im Schutzhaus „zur Zukunft“ in Wien auf der Bühne. Auf jeden Fall sieht man uns nächstes Jahr gemeinsam auf der Burg Clam am 16. und 17. Juli 2021.

Wie geht’s bei Skolka weiter bzw. was tut sich bei euch?

Rieder: Wir sind gerade mitten in der Planung der Veröffentlichung von „Wie ma Kinder woan“, sowie auch für den EP-Release im Herbst. Die meisten Konzerte von 2020 sind auf nächstes Jahr verschoben worden, wie z.B. Burg Clam, Nova Rock Festival, Freiklang auf der Ruine Falkenstein, usw....

Wir hoffen, dass wir bald wieder auf der Bühne performen und Musik machen können und freuen uns, wenn wir unsere Musik im Radio hören. Also: Skolka darf man sich gerne beim Radiosender seines Vertrauens wünschen!