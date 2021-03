Passend zu den Geschenken, die der Osterhase ins Nesterl legt, präsentierte die Weinviertler Kultband „Mugl Company“ am 19. März via YouTube.com und Facebook ihren neuen Song „Der Osterhås“ samt Video. Und er ist nur der Erste von mehreren neuen Liedern, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden sollen, kündigt Bandmitglied Chris Heller an.

Warum wollen es die Mugl-Burschen jetzt noch mal wissen? „Der Auslöser war ein Online-Konzert, das unser Sänger, der Martin ‚Motz‘ Berger vor Weihnachten initiiert hat. Und da haben wir große Lust bekommen, wieder gemeinsam was zu machen“, lacht Bandmitglied Chris Heller. Die Band wurde in den 80er Jahren gegründet und hatte ihren Höhepunkt etwa 1990. „Damals hatten wir einen Auftritt bei der ‚Großen Chance‘ von Peter Rapp, etliche Fernseh- und Rundfunkauftritte“, erzählt Heller. Das Ende kam dann, als Sänger Martin Berger ins Musicalgenre wechselte und seine Karriere in Deutschland startete.

„Ich glaube, für unsere Fans ist es einerseits natürlich Nostalgie und die Erinnerung an alte Zeiten“, glaubt Chris Heller, warum die Weinviertler immer noch Bock auf die Mugl Company haben. „Und unserer Lieder sind nach wie vor aktuell und sprechen auch ein junges Publikum an.“

Warum heißt die Mugl Company eigentlich so? „Wir sind alle begeisterte Weinviertler. Aber in den Gründungsjahren haben wir bei unserem damaligen Gitarristen in Großmugl geprobt. Aus der Zeit stammt auch der Name“, erzählt Chris Heller.

Für Heller gibt es übrigens eine musikalische Kontinuität im Schaffen der Mugls: „Die neuen Lieder schließen praktisch an die alten an. Es gibt neben rockigen Nummern ruhige Balladen und Popsongs, genauso wie flockige Titel mit Reggae-Elementen oder Latin-Grooves.“ Und alles natürlich im schönsten Weinviertler Dialekt.

Live zu hören gibt´s die neuen Songs und natürlich auch die alten am 2. Juni zur Eröffnung von „Kultur im Park“ in Kronberg. „Kronberg ist quasi das erste Live-Konzert und für Sommer und Herbst sind weitere Auftritte geplant. „Leider sind wir natürlich immer noch mit großen Unsicherheiten konfrontiert und von der Corona-Entwicklung abhängig“, sagt Chris Heller.

Infos sind unter www.kulturimpark.at zu finden.