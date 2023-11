Regionsschnecke RuWi zieht ins Südliche Weinviertel

Ruhig und wissensdurstig - das ist die kleine Schnecke RuWi, die nun auch das Südliche Weinviertel erobert. Bisher kennt man die Regionsschnecke nur in der Gegend von Wolkersdorf, doch jetzt soll das Projekt auch ins Südliche Weinviertel erweitert werden. Die RuWi-Mappen und Boxen sollen demnach in Zukunft in 13 weiteren Regionsgemeinden verteilt werden.

„Je mehr unsere Kinder über ihren Heimatort und ihre Region wissen, desto nachhaltiger werden sie leben!“, erzählt Regionsobmann Stefan Flotz. Ziel des Projekts RuWi ist es, Kindern im Volksschulalter die Region und damit ihre Heimat näher zu bringen. „Aufgrund ihrer Begeisterungsfähigkeit und da sich besonders in den ersten Schuljahren auch die Eltern intensiv mit dem Lehrstoff beschäftigen, werden Schüler zu idealen Multiplikatoren“, hebt Regionsmanager Alexander Wimmer hervor.

Regionskiste für alle Sinne

Das RuWi-Projektteam, bestehend aus Barbara Wittmann, die für die Idee und das Konzept zuständig ist, und Sarah Ritzerow, hat alle Unterlagen ,die bereits an Schulen vorhanden waren, zusammengesammelt und eine HeimatkundeAKTIVmappe erstellt. Der zweite Teil der neuen RuWi-Regionsschatzkiste wurde mit verschiedensten Inhalten befüllt. Diese reichen von einem Regionsmemory, verschiedenen Kräutern und Körnern bis hin zu Magnettafeln.

„Wir wollen in Zeiten von Smartboards und Digitalisierung den Schülern wieder etwas „Angreifbares“ zur Verfügung stellen“, so Wimmer weiter. Nach dem Motto „Mit allen fünf Sinnen für DRAUSSEN und DRINNEN“ wurden die 17 Kisten von Gerhard Wondra, Kreativshop in Mistelbach, händisch und regional zusammengebaut. Die Übergabe an die Schulen erfolgt in den nächsten Wochen.

Die Schatzkiste enthält Materialien aus der Region und Infos zu den Lebensräumen und der Kultur. Mit dem Inhalt sollen die Schüler die Vielfalt, die Besonderheiten und die Schönheit ihrer Heimat entdecken. Deswegen gibt es in der Kiste etwas zu sehen, tasten, hören, riechen und schmecken. Ziel des Projektes ist es, die Wertschätzung für die Region zu erhöhen und damit die jüngsten Bewohner der Region anzusprechen: also die Volks- und Mittelschüler. Das Projekt konnte aus Mitteln des Landes Niederösterreich, des Klima- und Energiefonds und der Regionsgemeinden verwirklicht werden.