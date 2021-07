Begonnen hat die kriminelle Karriere eines 42-jährigen Serben im Jahr 2013 in Österreich: Er beging fünf Einbruchsdiebstähle und wurde dafür zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Schon 2010 wies das kriminelle Konto des Mannes eine Serie von 25 Delikten aus – ebenfalls Diebstähle mittels Einbrüchen, in Italien. Da er dafür in Abwesenheit zu neuen Jahren verurteilt wurde und erst vor Kurzem verhaftet werden konnte, wurde der Einbrecher für seine Verhandlung am Landesgericht Korneuburg aus Italien überstellt.

Vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Astrid Raufer musste sich der 42-Jährige wegen 19 Einbrüchen und Diebstählen verantworten, die er – gemeinsam mit zwei Komplizen – im Zeitraum November 2017 bis Februar 2018 in insgesamt sechs Bezirken begangen haben soll.

Weitgehend zeigte sich der Serbe vor Gericht auch geständig, im Unterschied zu den Einbrüchen, für die er in Italien verurteilt wurde. Lediglich drei versuchte Einbrüche konnte die Polizei bei ihren Ermittlungen – trotz an den Tatorten gesicherter Schuhabdruckspuren – nicht eindeutig dem vierfachen Vater zuordnen.

„Es ist Ihre Entscheidung, wie viele Jahre Sie da noch drauf legen.“ Stefan Tiefenbacher, Verfahrenshelfer

„Große finanzielle Not“ sei sein Motiv gewesen, erklärte er der Richterin. Er selbst habe zwischen ein- und dreihundert Euro pro Einbruch erhalten – bei einer Gesamtschadensumme von 55.000 Euro.

Einbrecher fürchtet um die Sicherheit seiner Kinder

Raufer wollte von dem Mann wissen, ob er seine Komplizen kenne und dem Gericht – bei seiner weitreichenden Geständigkeit – die Namen dieser nennen wolle. Er bejahte die beiden anderen Serben zu kennen, nannte die Namen jedoch nicht, aus Angst um seine vier Kinder, die in Serbien leben.

Die Erklärung mit der Notlage und die geringe Entlohnung für die Straftaten ließ Staatsanwältin Martina Weiser bei einer anderen Auffälligkeit des Angeklagten nachhaken: Ob es richtig sei, dass er seit 2014 insgesamt viermal seinen Namen geändert habe – zuletzt im Februar 2018, also unmittelbar nach den Straftaten in Niederösterreich, wollte sie wissen. Der Serbe erklärte den Umstand mit persönlichen Gründen und gab an, dass das „gang und gäbe“ sei in Serbien.

Angeklagter lebt vom Einbrechen

Für Weiser ergab die Beweislage ein klares Bild: „Der Angeklagte lebt vom Einbrechen.“ Sie lobte in ihrem Schlussplädoyer ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit den serbischen Behörden. Vielleicht auch als indirekte Warnung an Verbrecher, die sich zu sicher fühlen, dass die grenzübergreifende Ermittlungsarbeit weit besser funktioniert, als diese möglicherweise annehmen. Verfahrenshelfer Stefan Tiefenbacher blieb bei seinen Schlussworten an den Schöffensenat nur Pragmatismus: „Es ist Ihre Entscheidung, wie viele Jahre Sie da noch drauf legen.“

Die Antwort des Senats fiel nach relativ kurzer Beratung eindeutig aus: sechs Jahre Freiheitsstrafe. Für die drei fraglichen Einbruchsversuche wurde er freigesprochen, aber wie fasste es Tiefenbacher anschaulich zusammen: „Die Menge ist juristisch eingepreist.“ Beide Seiten gaben keine Erklärung ab. Für den Fall seiner Rücküberstellung nach Italien bat der 42-Jährige, nicht fliegen zu müssen: „Ich habe Flugangst.“