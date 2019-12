Als das Zugspitzsignal um 21.30 Uhr über den Gleisen aufleuchtete, war es das letzte Mal. Die Einstellung der Regionalbahn ging allerdings nicht unbemerkt vorüber: Im Bahnhof Bockfließ hatten sich zahlreiche Zuschauer versammelt, die Jugendblaskapelle sorgte für einen musikalischen Empfang des Dieselzuges.

Der Zug selbst war voll, die Mitfahrer verabschiedeten sich bei der letzten Ausfahrt aus dem Bahnhof mit weißen Taschentüchern und die Zugführer ließen das Horn der Garnitur noch einmal laut ertönen.

"Mir persönlich war diese Verabschiedung eine Herzensangelegenheit"

Über 100 Jahre Bahnbetrieb auf der Strecke sind damit Geschichte, wenn auch die Hoffnung auf eine Weiterführung noch nicht gestorben ist. In Bockfließ dankte Bürgermeister Josef Summer gemeinsam mit Martin Wannemacher von der JBK den Lokführern mit einem Geschenkkorb für den langen Dienst. Mit einem so großen Besucherandrang am Bahnhof hatten auch sie nicht gerechnet.

„Wären jeden Tag so viele gefahren ...“, war unter den Zusehern zu hören. Denn dann hätte die Linie tatsächlich das Soll von 2.000 Fahrgästen täglich leicht erreicht. Einige Besucher berichteten auch von schrittweisen Verschlechterungen auf der Linie. Dadurch sei sie mit der Zeit immer unattraktiver geworden. Martin Wannemachers Mutter und Kinder waren bei der letzten Fahrt jedenfalls im Zug: Für sie war es ein eigenartiges Gefühl, zu wissen, dass es die letzte Zugfahrt auf der Strecke war. Auch Wannemacher selbst fühlt sich der Bahn sehr verbunden: „Mir persönlich war diese Verabschiedung eine Herzensangelegenheit und es freut mich, dass es vielen anderen auch so gegangen ist.“