Vertrocknete Blätter, die zu Boden hängen: Ein Rübenfeld kann in der Sommerhitze so aussehen. Es ist ein Anblick, der keinen Landwirt glücklich stimmt, denn die Früchte werden so nicht die optimale Größe und Qualität erreichen. Dieses Szenario ist allerdings bereits Realität, in den letzten Jahren haben Dürre und Hitze als Boten des Klimawandels immer wieder für magere Ernten gesorgt. Wo es möglich ist, werden die Kulturen daher mit Regnern bewässert.

Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass die Landwirte ihre Äcker bewässern können, hat Hermann Stich, Obmann der Bezirksbauernkammer, vor einem Jahr dem Projekt „Bewässerung der Hochterrasse Marchfeld“ einen neuen Impuls gegeben. Die Idee: Donauwasser aus dem Marchfeldkanal soll über Rohrleitungen in die Region gebracht werden und Grundwasserbrunnen ersetzen. Vergangene Woche wurde in Pillichsdorf eine Studie der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal zu dem Vorhaben präsentiert.

Mit der Studie wurde die technische Machbarkeit des Bewässerungsprojektes analysiert. Das Ergebnis: Die Umsetzung ist in der Region Wolkersdorf grundsätzlich möglich, aber mit beträchtlichen Investitionskosten von mindestens 8.000 Euro pro Hektar verbunden. Ohne Förderungen ist ein Spatenstich unrealistisch.

Das Projekt ist allerdings nicht das erste dieser Art, so wurde zum Beispiel in Parbasdorf eine Bewässerungsanlage in kleineren Dimensionen umgesetzt: In der Gemeinde direkt am Marchfeldkanal wird das Wasser aus dem Fluss abgepumpt und über eine Genossenschaft den Landwirten zugeteilt.

Auch die Idee, die Hochterrasse (Gebiet über der Linie Marchfeldkanal-Rußbach-Stempfelbach) mit Flusswasser zu versorgen, beschäftigt schon länger die Landwirte: Bereits 2008 wurde analysiert, ob Ackerflächen rund um Gänserndorf mit Flusswasser versorgt werden können. Schon damals war der Klimawandel ein Treiber für die Unternehmung, außerdem stand der Ölpreis zu jener Zeit auf dem Rekordhoch von weit über 100 Dollar pro Fass. Umgesetzt wurde 2017 ein Projekt, im Rahmen dessen ein elektrisches Netzwerk für 74 Brunnen geschaffen wurde.

Klimawandel als Hauptgrund

Warum jetzt wieder über ein Versorgungsprojekt nachgedacht wird: Der Hauptgrund ist der Klimawandel, denn die ZAMG zeichnet für das Weinviertel kein schönes Bild. So ist die Zahl der Hitzetage seit 1999 deutlich angestiegen (Wetterstation Hohenau), zudem sind die jährlichen Schwankungen bei den Niederschlägen sehr groß und die Wahrscheinlichkeit von Starkregen steigt. Obendrein hat im Ostalpenraum die Bodenfeuchte abgenommen. Das ist in der Hochterrasse problematisch, denn die unterschiedlichen Bodenverhältnisse erschweren hier die Bewässerung mittels Feldbrunnen.

Das neue Bewässerungsprojekt sieht daher zwei Rohrleitungen mit über einem Meter Durchmesser vor, welche Wasser aus dem Marchfeldkanal-System abzapfen. Eine der Leitungen soll in die Region Wolkersdorf führen, die andere in den Raum nordwestlich von Gänserndorf.

Die Umsetzung Letzterer wäre aufgrund der zahlreichen OMV-Rohre im Boden aber äußerst kompliziert. Bleibt die Leitung Wolkersdorf: Sie soll 4.400 Hektar mit Wasser versorgen. Allein für diese Primärleitung wurden Investitionskosten in Höhe von 4.800 Euro pro Hektar errechnet, hinzukommen für die sekundäre Wasserverteilung über eine Ringleitung noch einmal mindestens 4.000 Euro.

Sollte das Vorhaben tatsächlich realisiert werden, werden die Landwirte voraussichtlich ihre Kulturen anpassen. Die Analyse aus dem Jahr 2008 sah in einer Beispielrechnung etwa eine Vervierfachung der Maiskulturen bei einer Reduzierung von Getreide und Sonnenblumen vor.

Hermann Stich ist das Projekt allerdings wichtig, da es in Zukunft viel zur Nahrungssicherheit beitragen könnte. In Pillichsdorf haben sich die Landwirte bei der Präsentation der neuen Studie vorerst aber für eine mehrjährige Nachdenkpause entschieden. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Rohre verlegt werden, ist nämlich eine Beteiligung von über 80 Prozent der Landwirte.