Jung & Alt demonstrierten in der Region für den Klimaschutz.

Bürger bei "Friday for Future" auf der Straße .

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, schrien die Kinder der 4C aus der Volksschule Wolkersdorf auf ihrem Weg zum Rathaus, begleitet von Schlägen auf Metalltöpfe, denn die Schüler demonstrierten im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung für den Klimaschutz.

Auch in Pillichsdorf und Ulrichskirchen-Schleinbach erhoben Jung und Alt ihre Stimme. In Ulrichskirchen traf sich eine engagierte Gruppe mit Transparenten und Schildern, um mit einem Marsch durch die Ortschaft auf den Klimanotstand aufmerksam zu machen. Sie wollen, dass der Nationalrat handelt: „Wir sind beeindruckt von dem Engagement der Jugend und wollen auch einen Beitrag leisten“, freute sich Wolfgang Exler, Umweltgemeinderat in Ulrichskirchen-Schleinbach. Die Wolkersdorfer Volksschüler sind sich einig, dass die Welt, Veränderung braucht.

Daher ergriffen sie die Initiative und sammelten Spenden für das Projekt „Ocean Cleanup“. Ziel dieses Projekts ist es, Plastikmüll aus den Meeren zu fischen. Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka sah die Demo der Volksschüler positiv: „Bewusstseinsbildung muss in jungen Jahren erfolgen, daher empfinde ich persönlich diese Aktion als besonders positives Beispiel für Engagement in diesem Bereich“, sagt Litzka.