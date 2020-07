Kein Zug rollt seit Dezember des Vorjahres über die Gleise des Schweinbarther Kreuzes. Das soll sich nach den Absichten von Gerhard Mayer und seiner Initiative IG Regionalbahn Weinviertel wieder ändern, doch mit der Coronakrise ist es vorerst still um das Projekt „Restart R18“ geworden. Mayer hat die Zeit genutzt, um das Fahrgastpotenzial auf der Bahnstrecke zu ermitteln.

Zur Erinnerung: Das Fahrgastpotenzial war auch jene Zahl, die als Grund für die Einstellung der Bahnlinie angeführt wurde. 2.000 Fahrgäste seinen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Züge erforderlich, aber nur 700 hätten das Angebot im vergangenen Jahr noch genutzt. Seit September des Vorjahres wurden vom VOR daher zwei neue Busrouten ins Leben gerufen, welche als Ersatz dienen. Laut Presseaussendung des Landes konnten bis in den Februar mit den Bussen bereits 100 zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden.

Mauritsch, Szeker

Bahnaktivist Mayer ist jedoch überzeugt vom Potenzial der Bahn, schließlich konnte im Vorjahr auch die Graz-Köflacher Bahn (GKB) als Interessent für die Weiterführung des Schweinbarther Kreuzes gewonnen werden. Projektkonzepte sehen dazu eine Einschleifung der Regionalbahn in die Laaer Ostbahn vor, die mit Kosten von sieben Millionen Euro beziffert wird. Mit den verkürzten Reisezeiten sollen Fahrgäste gelockt werden.

Wie viele zu erwarten sind, wurde im Mai per Fragebogen abgeschätzt. 1.028 Personen haben sich beteiligt, 660 davon leben in den Gemeinden an der Bahnstrecke, 140 stammen aus dem erweiterten Einzugsgebiet und 165 aus Wien. Mayer leitet aus den Ergebnissen des Fragebogens ein Potenzial von 960 Fahrten pro Tag ab.

Der Aktivist hat das Fahrgastpotenzial zusätzlich auf Basis der Pendlerzahlen und des Fremdenverkehrs in den Gemeinden an der Bahn errechnet und erwartet sich 4.125 Fahrgäste täglich.

Eine umfassende Analyse des Fahrgastpotenzials wird von Harald Frey von der TU Wien, dort im Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik tätig, erarbeitet und dem Bundesministerium vorgelegt.