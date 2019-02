Ohne Wasser keine Ernte, das wurde den Landwirten der Region in den vergangenen Sommern vor Augen geführt. Aufgrund der großen Trockenheit fielen die Erträge magerer als üblich aus, mitunter machten die Landwirte vereinzelt sogar Verluste, da die internationalen Produktpreise niedrig liegen.

Im Pumpenhaus in Parbasdorf versammelten sich daher zahlreiche Landwirte um Bezirksbauernkammerobmann Hermann Stich und Bürgermeister Gregor Iser. Der Grund für das Treffen: Mit Wasser aus dem Marchfeldkanal könnten Äcker in der Region Wolkersdorf bewässert werden.

Das Vorbild befindet sich in Parbasdorf. In der Gemeinde werden rund 500 Hektar Ackerfläche mit Wasser aus dem Marchfeldkanal bewässert. Vier mannshohe 75-Kilowatt-Pumpen saugen das Donauwasser aus dem Kanal und pressen es mit über fünf Bar Druck in die Rohrleitungen unter den Äckern. Aus rund 50 Hydranten kann das Wasser für die Bewässerung abgezapft werden.

Die anfallenden Kosten werden auf den Wasserverbrauch aufgeteilt, sie liegen bei etwa sechs Cent pro Kubikmeter. Die Anschaffungskosten der Anlage lagen 1999 bei 24.000 Schilling (1.744 Euro) pro Hektar. Iser ist zufrieden mit der Anlage, auch die Absprache untereinander funktioniert gut. „Täglich um sieben Uhr ist Besprechung im Pumpenhaus“, erklärt Iser, wobei ein Kontingent von 500 Beregnern aufgeteilt wird – damit können etwa 15 Hektar bewässert werden.

Stich möchte ein ähnliches Projekt für die Region Wolkersdorf umsetzen, da hier viele Arbeitsplätze auf die Landwirtschaft bauen. „Wir müssen an einem Strang ziehen“, fordert er die Landwirte auf. Die Dimensionen des Projekts: über 2.500 Hektar Ackerfläche und ein Zeitrahmen von drei bis vier Jahren. Mit einer Studie soll der Rahmen genauer abgesteckt werden.