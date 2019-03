Gemeinsam besprachen die beiden Bauernvertreter die nächsten Schwerpunkte: „Regionale Lebensmittel stehen für Qualität, Genuss und Sicherheit.

"Die Produkte unserer Bäuerinnen und Bauern werden schonend und naturnah produziert und haben auch wenige Transport-Kilometer am Buckel. Das soll in Zukunft noch weiter forciert werden und der Bezirk Mistelbach Vorreiter werden. Das hilft den Bauern und schmeckt den Konsumenten", weiß Pernkopf.

"Auf immer mehr Menüs findet man die Lupe schon"

Die Initiative „Gut zu Wissen“ der Landwirtschaftskammer soll daher ausgebaut werden. Kammerobmann Stich: „Immer mehr Menschen essen in Großküchen, Mensen und Kantinen. Mit der ‚Gut zu Wissen‘-Lupe auf den Speisekarten wird genau angegeben, wo die Lebensmittel herkommen. Auf immer mehr Menüs findet man die Lupe schon, weil wir es geschafft haben, dass insbesondere die Landesküchen auf unser einfaches Transparenzsystem setzen.“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf: „Im ganzen Land beteiligen sich schon über 100 Küchen an der Initiative - sei es in der Landhausküche, in allen Landeskliniken und Pflegeheimen und vielen weiteren Partner-Küchen. Insgesamt reden wir da von zehn Millionen Essensportionen. Ganz besonders das Landesklinikum Mistelbach geht mit gutem Beispiel voran. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort bereiten jährlich mehr als 300.000 Tagesmenüs zu.“

"Der regionale Anteil der Lebensmittel liegt bei 70%"

Stich ergänzt: „Der regionale Anteil der Lebensmittel in unserem Mistelbacher Klinikum liegt bereits bei 70 Prozent. Zum Beispiel stammen pro Jahr mehr als 6.000 Kilogramm Bio-Äpfel von Edith und Franz Mayer vom Moahof aus Obersdorf.“

Auch darüber hinaus stehen die Bäuerinnen und Bauern des Bezirks Mistelbach für gesunde regionale Produkte.

Stich erläutert Pernkopf bei ihrem Zusammentreffen: „In unserem Bezirk bieten rund 300 bäuerliche Betriebe eine breite Produktpalette von Käse, Fleisch bis zu Gemüse und Obst direkt „ab Hof“ an, viele davon stehen nach wie vor auf den Märkten in Wien oder auch auf Bauernmärkten wie dem Wolkersdorfer Wochenmarkt. Es freut mich, dass immer mehr Menschen bewusst zu regionalen Lebensmitteln greifen. Auch Österreichs bestes Bio Produkt kommt aus unserem Bezirk, nämlich vom Genusskoarl aus Wolkersdorf.“ Die ausgezeichnete ‚Wiener Würze‘ ist eine auf traditionelle Weise in unserer Region hergestellte Würzsauce auf Basis von Lupinen, Hafer, Wasser und Salz.

Dabei fanden Stich und Pernkopf abschließend auch eine persönliche Verbindung: Kammerobmann Hermann Stich stammt aus der Gemeinde Wolkersdorf, während der Genusskoarl vor kurzem in Wieselburg, der Heimat von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ausgezeichnet wurde.