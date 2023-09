Das Weinviertel ist ein Spezialitätenladen

Themenschwerpunkt war die Landwirtschaft in 5D, wo im Weinviertel Liegestuhl sitzend Genüsse mit allen Sinnen erlebt werden konnte. „Wir wollen die durch Bauernhand gepflegte Landwirtschaft, aber auch die regionalen Produkte in den Vordergrund stellen. Wir sind hier im Bezirk Mistelbach besonders reich an regionalen Spezialitäten“, hob Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer hervor. Es präsentierte Gastgeberin Sylvia Hugl-Wimmer einen Weinviertel DAC aus der Ried Alte Geringen.

Bayer dankte auch Andrea Uhl, „die all die kreativen Ideen von uns immer in die Tat umsetzt“, betonte der Obmann. Der Biohof Strobl aus Eibesthal hatte Brotspezialitäten mitgebracht. Dieter Schwarz aus Wetzelsdorf präsentierte alles rund um den Strauß und servierte Kabanossi und Käsekrainer. Der Ziegenhof Klampfl aus Loosdorf hatte Frischkäse und Schnittkäse mit Rotweinrinde mitgebracht. Obstbauer Dominik Schreiber ergänzte das Angebot mit frischen Marillen, Marillennektar und Marillen-Frizzante. Viele Region können ca. 14 Tage lang Marillen liefern. „Die Region Poysdorf ist einzigartig in Österreich, denn hier gibt es vier Monate lang frisch geerntete Marillen“, hob Schreiber hervor. Die Obstbaumschule selbst hat rund 400 verschiedene Sorte in ihren Versuchsanlagen ausgepflanzt. Bereits zur Begrüßung gab es Himbeer-Frizzante vom Beerenhof Hummel aus Loosdorf. Katharina Hummel kredenzte dann auch noch die Goldbeer- und Himbeermarmelade zur Verkostung.

Josef Huber, der Geschäftsführer der Bezirksbauernkammer, erläuterte die AMA-Gütesiegel und ersuchte alle Konsumenten besonders genau hinzuschauen, ob in den Produkten, wo rot-weiß-rot drauf ist, auch wirklich das Grundprodukt aus Österreich kommt. „Beim Weinviertel DAC, der ersten Herkunftsweinbezeichnung Österreichs, ist hier Wertvolles gelungen“, betonte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Eine Kennzeichnungsverpflichtung der Rohstoffe wäre der Landwirtschaft sehr wichtig, denn damit ist auch klar, dass die Wertschöpfung und das Grundprodukt aus Österreich kommt. Beim Motoröl nehme fast jeder das teure und bessere Öl, um den Motor am Leben zu erhalten. „Hochqualitative Lebensmittel aus Österreich haben Ähnliches verdient und fördern die Gesundheit“, ist Kammerobmann Roman Bayer überzeugt.

Die Preisträger erhielten ihr Siegerfoto gerahmt und als Preis Genussvolles aus der Region. Foto: Werner Kraus

Im Rahmen des Abends wurden auch die Preise für den Fotowettbewerb der Landwirtschaft verliehen. 350 Bilder wurde eingereicht und drei zu Siegern gekürt. Das Siegerbild stammt von Florian Poller aus Wullersdorf. Der zweiten Platz ging an Florian Waismayer aus Altenmarkt und der dritte Platz an Maria Harmer aus Alt-Prerau. Für die vier Kinder im Getreideanhänger, die alle beim Fest in den Alten Geringen mit dabei waren, gab es einen Sonderpreis, hob Roman Bayer hervor.