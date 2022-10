Streit am Gemeindeamt Großebersdorf: „Ich war perplex“

Da nach der jüngsten Gemeinderatssitzung immer noch im Raum stand, er hätte Grünen-Mandatarin Ingrid Altmann die Einsicht in Gemeinderatsunterlagen verweigert, stellte Amtsleiter Michael Klaus am NÖN-Telefon nun klar, dass das nicht der Fall gewesen sei:

„Ich verwehre doch keine Einsicht in Unterlagen. Ich weiß ja, dass das ein schwerer Verstoß wäre.“ Und dass er selbst nicht bei der Sitzung war, hatte im Übrigen nichts mit der Causa zu tun; denn der Kollege, der den langgedienten Amtsleiter bereits in vielen Angelegenheit vertritt, sei mittlerweile so weit, diese Aufgabe zu übernehmen. „Es wäre unnötig, dass zwei Kollegen dabei sind und ich habe natürlich nach der Sitzung mit Gemeinderäten geplaudert“, so Klaus.

Zum Vorfall am Gemeindeamt: Er sei selbst perplex gewesen, denn die Einsichtnahme der Mandatare – also auch mit Ingrid Altmann – habe immer einwandfrei funktioniert. Man sei das Konvolut immer Punkt für Punkt durchgegangen, welche Unterlagen notwendig wären. Zu manchen Angelegenheiten gebe es schlichtweg nichts zu kopieren. Doch von der gewohnten Vorgehensweise habe Altmann dieses Mal nichts wissen wollen.

Klaus habe die Frau dann gebeten, draußen Platz zu nehmen, um auf den Bürgermeister zu warten. „Sie hat aber gemeint, sie bleibt im Büro und schaut mir zu. Dagegen verwehrte sich der Amtsleiter. Schließlich gebe es oft heikle Telefonate, Parteienverkehr oder Akten am Tisch, wo er auf den Datenschutz zu achten habe. „Sie hat kein Recht, bei mir zu sitzen und zu schauen, was ich mache.“ In dieser Situation sei auch die Aussage gefallen, „ich kann auch die Polizei rufen“. Was freilich nicht als Drohung gemeint gewesen sei, schließlich war der Bürgermeister am Weg, mit dem Altmann dann lange zusammengesessen sei. Ergebnis: „Sie wollte keine Unterlagen“, so Klaus. Altmann hätte ihn dann gegenüber einem Kollegen auch einen „Trottel“ genannt.

Bürgermeister Fritz Haindl (ÖVP) hatte angekündigt, die Differenzen zwischen Gemeinderätin und Amtsleiter am grünen Tisch und nicht in der Öffentlichkeit schlichten zu wollen.

