Seit Februar arbeitet die LEADER Region Weinviertel Ost in enger Zusammenarbeit mit den sechs Kleinregionen des östlichen Weinviertels sowie den benachbarten LEADER-Regionen an der Erstellung eines Strategiepapiers für die Weiterentwicklung des Weinviertels.

Nach einer Webinarreihe, wo mit Fachexperten die für das Weinviertel wichtigen Themen vor den Vorhang geholt und mit den TeilnehmerInnen diskutiert wurden, konnten von März bis Mai alle BewohnerInnen der Region ihre Meinung zum Lebensraum Weinviertel kundtun.

Diese Woche stand der kreative und innovative Höhepunkt des Strategieprozesses am Programm. Im Rahmen einer Denkwerkstatt, an einem authentischen Weinviertler Platzerl – der Weinviertler Kellergasse – wurden in und vor den Kellern die Ergebnisse der bisherigen Arbeit zusammengeführt und mit einer Gruppen von Personen, die sich in den verschiedensten Bereichen für unser Weinviertel engagieren, diskutiert.

Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost und Organisatorin des denk.kellers zeigt sich begeistert vom Engagement der TeilnehmerInnen: „Ich freue mich, dass wir so viele kreative und innovative Vordenker im Weinviertel für unsere Strategieentwicklung gewinnen konnten. Mit ihren Ideen und Anregungen gestalten wir die Zukunft unseres Weinviertels.“

„Der denk.keller Weinviertel ist das Zukunftslabor für die Weiterentwicklung des östlichen Weinviertels bis ins Jahr 2030. Dabei haben wir uns wir uns mit viel Leidenschaft mit der nachhaltigen Entwicklung unserer Region beschäftigt, die es jetzt umzusetzen gilt.“ fügt der Obmann das LEADER Region Weinviertel Ost, Kurt Jantschitsch, hinzu.

Über den Sommer werden die vielen verschiedenen Ideen ausgewertet um anschließend einen Masterplan für die Weiterentwicklung des Weinviertels bis ins Jahr 2030 zu erstellen.