Großebersdorf: Naturphänomen löst FF-Einsatz aus .

Die FF Großebersdorf wurde in den frühen Morgenstunden des 26. Mai zum Krämer Pferdesuperstore in der Julius-Raab-Strasse alarmiert: Aus dem Dach trete Rauch aus, so der Anzeiger. Wie es sich herausstellte, war das aber falscher Alarm.