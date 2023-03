Lesung: Das Weinviertel pur

Über ein ausverkauftes Haus freuten sich das Winzerpaar Manuela und Werner Bayler sowie Kultautor Michael Staribacher bei seiner Lesung „Weinviertel pur“.

Seit vielen Jahren widmet sich der über die Region hinaus bekannte Eichenbrunner kulturellen Besonderheiten und vor allem dem Weinviertler Dialekt und seinen Redewendungen.

„In Wirklichkeit seid`s ja wegen dem Stockfleischessen und nicht wegen mir gekommen“, begrüßte Staribacher die zahlreichen Gäste launig. Zwischen den kurzweiligen Vorträgen gab es Trompeteneinlagen von Christoph und Markus Lindmeier.

„Die Packerlsuppe“ sowie Auszüge aus seinen Büchern „Sterzfresser und Gnackwetzer“ und ein Publikumsquiz zu den Ortsspitznamen begeisterten die Zuhörer unter viel Gelächter. Alles in allem war es ein gelungener Abend, der in Wolkersdorf am 31. März um 19 Uhr seine Fortsetzung finden wird. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Bürgermeisterin Doris Kellner, Altbürgermeister Alfred Ertl und viele Gemeinderäte der Großgemeinde Bernhardsthal.

