Reiseführer für das Weinviertel .

Retz statt Rom, Mailberg statt Mallorca: Heuer will Österreich den Einheimischen zeigen, was es alles kann. Ein neuer Reiseführer versetzt die Besucherinnen und Besucher der nordöstlichsten Ecke des Landes in Erstaunen und verlockt zu chilliger Sommerfrische.