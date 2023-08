Pernhofen: Umsatzexplosion bei Zitronensäure-Hersteller Jungbunzlauer

Der weltgrößte Hersteller von Zitronensäure – die Jungbunzlauer Austria AG mit dem Produktionsstandort Pernhofen – hat im Vorjahr seinen Umsatz auf eine neue Rekordmarke katapultiert. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst der vorliegenden Firmenbilanz entnimmt, hat das Biotechnologie-Unternehmen 2022 Erlöse in Höhe von knapp 800 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren um 258 Millionen Euro oder 47,8 Prozent mehr als im Jahr davor.

Im Werk Pernhofen bei Laa an der Thaya sowie an drei weiteren Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich und Kanada verarbeitet Jungbunzlauer pro Tag rund 4.000 Tonnen Körnermais zu Stärke und erzeugt daraus Zitronensäure, die in vielen Lebensmitteln und Getränken als Säuerungs- und Konservierungsmittel Verwendung findet.

Als Natriumcitrat wird die Zitronensäure auch von Waschmittelherstellern sowie von der pharmazeutischen Industrie und in technischen Produkten eingesetzt. Das bei der Säureherstellung als Nebenprodukt anfallende Xanthan kommt als Verdickungsmittel in Lebensmitteln und Körperpflegeartikeln zum Einsatz. So sorgt Xanthan als Stabilisator unter anderem für die richtige Konsistenz von Ketchup oder Zahnpasta.

Über ein weltweites Vertriebsnetz exportiert Jungbunzlauer seine Produkte in mehr als 130 Länder der Welt. Der Exportanteil liegt bei 95 Prozent. Der Industriebetrieb, der in Österreich 440 und weltweit mehr als 1.300 Mitarbeiter beschäftigt, ist eine Tochtergesellschaft der vom Kahane-Konzern kontrollierten Jungbunzlauer Suisse AG mit Sitz in Basel in der Schweiz.