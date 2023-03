Religiöse Kunst Poysdorf: Schüler besuchten den „anderen“ Kreuzweg

Die Schüler der vierten Klasse der Volksschule Poysdorf beschäftigten sich in der Passionskapelle mit moderner relgiöser Kunst. Foto: Werner Kraus

„Kunst, vor allem die religiöse Kunst, den Schülern zu vermitteln, ist mir ein großes Anliegen“, betont Religionslehrerin Ingrid Kraus beim Besuch mit ihren Klassen aus der Volksschule Poysdorf in der Passionskapelle in der Brunngasse: „Hier kann sehr viel Wissen über die Entstehung der Werke und die Gedanken des Künstlers Lothar Ä. Heinzle an die Kinder weitergegeben werden.“