Der Rußbach wird natürlicher und lebenswerter

„Diese Aufwertung ist ein Teil eines größeren Vorhabens“, sagt Quirgst. Notwendig war eine partielle Dammsicherung. In vielen Gemeinden wurde die durch Spundungen, der Befestigung des Ufers, erreicht. „Das war auch hier vorgesehen und ist auch dort schon erfolgt, wo Häuser direkt bis ans Gerinne gebaut sind“, sagt der Wasserverbandsobmann. Aber in den meisten Bereichen entschied man sich für einen anderen Weg: Der Rußbach bekommt mehr Platz für sein Gerinne.

Möglich wird das dadurch, dass ein vorhandener Begleitweg auf den Damm gelegt und die so gewonnene Fläche für die dann deutlich flachere Böschung verwendet wird. In der Regel wird es dann zwei Wege entlang des Baches geben: einen hochwassersicheren auf der Dammkrone und einen etwas tiefer in der Böschung, der fallweise auch überflutet werden kann. Vor allem der tiefer gelegene Weg kann als Rad- und Fußweg genutzt werden. Ausgelegt ist diese Profilanpassung übrigens auf ein hundertjährliches Hochwasser.

Damit der Rußbach dann auch wieder ein wertvoller Lebensraum wird, wird es nicht nur eine Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern geben, es werden auch Wurzelstöcke und Totholz in die Böschung eingearbeitet: „Wir schaffen damit auch ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung“, sagt Hermann Lehrmann vom Büro Kernstock, das das Projekt seit 2019 ausgearbeitet hat. Vor allem die Pflanzung von Bäumen ist der Gemeinde Pillichsdorf wichtig: „Als der Bestand gerodet wurde, gab es schon einen Aufschrei in der Bevölkerung“, sagt Vizebürgermeister Martin Perschl: Mit einer Beschattung durch Bäume wird auch der Radweg entlang des Rußbachs aufgewertet, glaubt er.

Grundsätzlich wird der Rußbach in einer Mittelwasserrinne fließen, führt der Bach mehr Wasser, werden auch sonst trockene Bereiche geflutet.

Im Bereich des Sportplatzes Pillichsdorf entsteht ein Bereich, wo der Rußbach auch für Kinder erlebbar wird: Hier entsteht eine kleine Insel, die normalerweise nur von einer Seite umflossen ist, bei stärkeren Regengüssen im Oberlauf des Baches wird dann diese Insel von beiden Seiten umflossen. Zugängig wird der Bereich dank sehr flacher Böschungen auch für die Kleinen. „Wir sind sehr froh, dass wir das Projekt jetzt umsetzen können“, sagt Martin Perschl.

Zum Projekt

Das Projektgebiet reicht von der ÖBB-Brücke bei Pillichsdorf bis zur Einmündung in ein Biotop südlich einer Feldwegbrücke in Großengersdorf.

Für das Projekt müssen 30.000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden, hochwertiges Erdmaterial wird zwischengelagert und dann im Böschungsbereich wieder eingebracht, der Rest wandert in eine ehemalige Kiesgrube der Gemeinde Pillichsdorf.

Kommt es zu keinen Verzögerungen im Verfahren, ist geplant, dass in der zweiten Septemberhälfte mit dem Bau begonnen wird, die Arbeiten sollen bis Februar 2024 dauern.

Prognostizierte Kosten: 1 Mio. Euro, wobei erwartet wird, dass das Projekt zu 100 Prozent durch Förderungen finanziert werden kann.

Der Wasserverband Rußbach betreut den Bereich zwischen Ulrichskirchen und Haringsee. In diesem Bereich wird ein umfangreiches Hochwasserschutzprojekt umgesetzt, wobei großteils auf Spundungen, die Befestigung des Ufers mit Profilstahlelementen, gesetzt wird.