In die Leistungssteigerung des Steyrer 1100 wurde investiert und mit viel Zeitaufwand ein neuer stärkerer Motor eingebaut, einige Male repariert und schlussendlich mit einer neuen Lackierung versehen. Unter dem dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ versucht die motivierte Mannschaft der Loamgrui Racers bei der Internationalen Oldtimertraktoren Langstrecken WM in Reingers noch mehr herauszuholen und vielleicht doch das Goldene Hanfblatt zu ergattern.

Rennen in Reingers

Das erklärte Ziel? Zumindest die 24 Stunden durchkommen, sind sich die neuen Teammitglieder rund um Andreas Kienast einig. Das Rennen findet von 24. bis 26. August in Reingers im Waldviertel statt.

Was wünschen sich die Loamgrui Racer noch? „Wir stellen uns einer Team-Gewinn-Challenge auf Facebook. Stimmt mit dem Buchstaben H für das LOAMGRUI Racing Team und verhelft uns so zum Sieg! Das Voting endet am 12. August“, erzählt Obmann Andreas Kienast.

Für die Besucher präsentierten sie auf einem abgeernteten Feld hinter dem Sportplatz gleich mehrere Oldtimertraktoren.