Premiere für sehenswerte Komödie in Ladendorf

Standing Ovations gab es nach der gelungenen Premiere des modernen Theaterstücks „Reset“ am vergangenen Samstag im Ladendorfer Pfarrstadl. Zum 30 Jahre-Jubiläum der Ladendorfer Theatergruppe brachten die Darsteller Yvonne Wimmer, Reinhart Püringer, Karin Sparrer, Markus Hoier, Gerald Ruschka, Herrmann Wimmer und Elmar Zant eine Glanzleistung auf die Bühne.

Kurz zur Handlung: Herbert, ein erfolgreicher Geschäftsmann in den besten Jahren, hat eigentlich alles: eine Ehefrau, ein Verhältnis mit seiner jungen Sekretärin und einen enterbten homosexuellen Halbbruder. Aber irgendwann wird ihm alles zu viel. Als plötzlich ein alter Freund einen millionenschweren Geldkoffer bei ihm verstecken möchte, fasst Herbert den Entschluss, mit dem Schwarzgeld durchzubrennen und alles hinter sich zu lassen.

Als er in sein Heim zurückkehrt, wollen ihn alle in das Leben pressen, das sie selbst sich schon immer gewünscht haben: Die Ehefrau redet ihm ein, er sei der sensible Jean-Michel, der Sonaten für sie komponiert, der enterbte Halbbruder erklärt Herbert selbst zum enterbten Halbbruder, die Sekretärin behauptet, sie sei schwanger von ihm und die Scheidung von seiner Frau sei beschlossene Sache. Nur der Geldkoffer ist plötzlich spurlos verschwunden.

Die Regie führte Sandra Berger, Helga Meißl fungiert als Souffleuse, die Technik wurde von Leo Lehner gemeistert und die Bühne von Christian Sparrer, Markus Bacher und Martin Ollinger gestaltet.

Ein professionell aufgezogenes und sehenswertes Stück, zu sehen an den Wochenenden bis Ende Oktober.

