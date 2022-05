Kärntner nach Verkehrsunfall bei Poysdorf reanimiert

Werbung

Der 61-Jährige dürfte bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen sein, berichtete die Polizei am Dienstag per Aussendung. Der Pkw blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Nachkommende Lenker und ein Polizist führten eine Herzdruckmassage durch, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Der Mann wurde in die Klinik Floridsdorf nach Wien geflogen.

Der 61-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg "befindet sich dank dem beherzten Einschreiten aller Beteiligten zurzeit außer Lebensgefahr", teilte die Exekutive mit. Die Ursache für den Unfall auf der Fahrbahn Richtung Tschechien war vorerst unbekannt.

