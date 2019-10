Was steht denn nun in jenem Gutachten der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn? Erinnern die beiden S in der Mitte des Logos der Firma Beissmann an SS-Runen, wie manche finden, oder sind es doch Baggerschaufeln?

Die Behörde weigerte sich mit Hinweis auf das Amtsgeheimnis, das klärende Gutachten in anonymisierter Form zu veröffentlichen ( die NÖN berichtete, siehe hier sowie ganz unten). Anzeiger Eytan Reif klagte beim Landesverwaltungsgericht NÖ auf Veröffentlichung wegen öffentlichen Interesses.

„Es geht uns nicht darum, zu erfahren, welche Maßnahmen gegen Beissmann eingeleitet wurden, sondern ob der Gutachter einen Verstoß gegen das Abzeichengesetz sieht“, begründete Anwalt Fabian Lindner von der pfletschinger.renzl Rechtsanwalts-Partnerschaft in Wien.

Für Richter Wolfgang Wessely war die Angelegenheit bei der Verhandlung in der Landesverwaltungsgerichts-Außenstelle Mistelbach nicht so einfach gelagert: Denn selbst wenn das Gutachten anonymisiert werde, blieben es trotzdem Daten nach der Datenschutzgrundverordnung: „Da stellt sich die Frage: Welches Interesse wiegt schwerer? Das der Öffentlichkeit oder das des Einzelnen?“

Ist öffentliche Ordnung und Ruhe gefährdet?

„Uns geht es nur darum, ob das Beissmann-Logo gegen das Abzeichenverbot verstößt oder nicht“, konkretisierte Lindner.

Warum wurde das Gutachten bisher nicht veröffentlicht? Reif glaubt, dass von einer politischen Partei alles unternommen worden sei, um das zu verhindern. Unternehmer Peter Beissmann sei immerhin in Oberösterreich freiheitlicher Gemeinderat. Insofern sei er eine Person der Zeitgeschichte; wenn da persönliche Daten rauskommen, sei das auch kein Problem, findet der Kläger.

„Außerdem handelt es sich gerade bei Verstößen gegen das Abzeichengesetz nicht um Privatangelegenheiten, die mit der Bezirkshauptmannschaft unter vier Augen geregelt werden“, meint der Waschbacher. Vielmehr handle es sich um eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung, deren Wiederholung eine Straftat nach dem Verbotsgesetz darstelle.

Zudem sei es seltsam, dass das begehrte Gutachten nicht von den Externen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW), sondern von einer anderen Stelle angefertigt worden sei.

Für Kopfschütteln beim Richter sorgte dann die Argumentation, dass die Nichtveröffentlichung des Gutachtens die „öffentliche Ordnung und Ruhe“ gefährde: „Dieser Ansatz ist mutig, ich gebe ihnen eine Woche Zeit, mir das zu begründen. Ich bin gespannt“, forderte Wessely den Anwalt auf.

Weitere Beweisanträge wurden nicht gestellt, das Urteil wird schriftlich ergehen.