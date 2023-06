Am Land sagt man automatisch Herr Pfarrer, obwohl der Priester vielleicht Moderator oder, wie in Richard Hansl Fall, richtigerweise Pfarrprovisor ist. Kardinal Christoph Schönborn hat mit 1. Juni 2023 Richard Hansl zum Pfarrer der Pfarren Drasenhofen, Falkenstein, Herrnbaumgarten, Kleinschweinbarth, Ottenthal, Poysbrunn, Schrattenberg und Stüzenhofen ernannt. Also für den gesamten Pfarrverband Weinland Nord.