Seit 25. August ist der neue Rossmann in den Buchhandlungen: „Vom schönen Schein - Mörderische Geschichten“ heißt die Sammlung von Kurzgeschichten. Im Mittelpunkt steht dieses Mal aber nicht nur Krimiserienheldin Mira Valensky, sondern stehen auch Figuren aus ihrem Umfeld: Freund Oskar, Kater Gismo und Co.

NÖN: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Mal statt eines Mira -alensky-Krimis Kurzgeschichten aus dem „Miraversum“ zu schreiben?

Eva Rossmann: „Miraversum“ ist großartig, danke für diese Wortschöpfung! Zum einen haben sich bei mir viele Themen angesammelt und ich schaff´ ja doch „bloß“ ein Buch im Jahr. Zum anderen wollte ich mich der Herausforderung stellen, in kürzerer Form mörderische Geschichten zu erzählen. Und es ging auch darum, den vielen Figuren rund um Mira etwas mehr Platz zu gönnen.

So erzählt diesmal eben auch Oskar eine Geschichte und Vui, der Kater, oder Billy, die Köchin und Wirtin, die schon in „Ausgekocht“ vorgekommen ist.

Wie war es für Sie, einmal den Blick auf Ihre Romanheldin von außen zu haben? Mira kommt ja teilweise nur als Randfigur vor. Sind die Akteure, die Sie ausgewählt haben, Ihre Lieblingsnebencharaktere?

Rossmann: Ja, so ist es! Und ich glaube, allen ganz real existierenden Personen tut es gut, ab und zu einen Schritt zurückzutreten und uns nicht als Mittelpunkt der Welt zu sehen – so kann man erstaunliche Erkenntnisse gewinnen, übrigens nicht bloß über sich selbst. Und das hab´ ich diesmal eben auch Mira gegönnt.

Die Akteure im Buch hinterfragen postulierte Behauptungen und aufgebaute Fassaden: Wie wichtig ist kritisches Denken? Warum hat unsere Gesellschaft dieses anscheinend verloren? Warum neigen wir (wie in „Gelbe Gefahr“) dazu, dass wir uns in Verschwörungstheorien retten, statt die wahre Lösung zu suchen?

Rossmann: Natürlich ist kritisches Denken und Hinterfragen wichtig. Wir sind eben keine Schafe, wobei: Selbst bei denen bricht hin und wieder eines aus. Hinter den schönen Schein zu schauen, macht die Welt übrigens nicht böser, sondern größer. Nur wenn ich weiß, was ist, oder mich dem zumindest annähere, kann ich einigermaßen frei entscheiden. Ich glaube auch nicht, dass unsere Gesellschaft an sich die Fähigkeit dazu verloren hat, aber unsere Generationen müssen wohl erst lernen, die Fülle an Meldungen und Posts nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern zu selektieren.

Aufs Erste ist es einfach bequemer zu glauben statt zu wissen – und zu behaupten, dass jedenfalls jemand anderer schuld ist an allem, das uns nicht passt. Aber, die gute Nachricht: Es gibt sie, die Facts.