Eva Rossmann, Autorin und Köchin in Manfred Buchingers „Alte Schule“, schreibt seit 20 Jahren Krimis.

NÖN: Heißzeit 51 ist der 20. Valensky-Krimi: Warum haben Sie angefangen, Krimis zu schreiben?

Eva Rossmann: Nach meinen Erfahrungen im Bundespräsidentschaftswahlkampf mit Gertraud Knoll, den ich koordiniert habe, wollte ich eigentlich ein Sachbuch schreiben – eines über die unglaublichen Wahlkampfmechanismen. Aber dann hab´ ich mir gedacht: Eigentlich ist das der Stoff für einen Krimi. Und so hat es begonnen: Vor 20 Jahren mit dem ersten Band „Wahlkampf“.

Wie hat sich Mira Valensky in diesen 20 Jahren verändert?

Rossmann: Sie ist um zwanzig Jahre älter geworden, so wie ich auch. Wir können übrigens beide sehr gut damit leben. Mira hat Erfahrungen gemacht, die sie geprägt und verändert haben. Ob sie dadurch klüger geworden ist, weiß ich bei ihr so wenig wie bei mir.

Kann es sein, dass die Kernthemen Ihrer Bücher in diesen 20 Jahren immer tagespolitischer werden?

Rossmann: Nein, ich nehme einfach das Thema, das mich momentan am meisten interessiert. Mein politischster Roman war sicher PATRIOTEN, aber gerade weil er so politisch war, ist er nicht in der Mira-Valensky-Serie erschienen. Mir geht es darum, immer über ein anderes kleines Stück unserer realen Welt zu erzählen und da spielt eben der Umgang mit Fleisch, die Erzeugungsbedingungen von Kleidung oder der Jugendwahn ebenso eine Rolle wie Manipulation via Internet oder die Energieindustrie.

Warum das Thema Klimakatastrophe für Mira-20?

Rossmann: Weil es, gemeinsam mit dem Thema Populismus, das ja auch eine wichtige Rolle im Buch spielt, das zentrale Thema schlechthin ist. Ich habe dafür viel und lange recherchiert. Schwierig war, die Informationen und Fakten auf ein für einen Krimi erträgliches Maß zu reduzieren. Weil Heißzeit 51 soll zwar übers Thema erzählen, aber keinesfalls belehren.

Ihre Meinung: Sind wir noch zu retten (klimaschutztechnisch gesehen) oder haben wir den Karren bereits in den Graben gefahren?

Rossmann: Die Frage ist immer: Was verstehen wir unter „WIR“? Für uns persönlich wird’s nicht so schlimm. Wir leben in einer reichen Gegend, die sich ganz gut anpassen kann. Und in den nächsten dreißig Jahren werden die Sommer halt etwas heißer und die Unwetter heftiger, aber damit kann man leben. Versteht man „WIR“ aber generationenübergreifend und auch global, dann schaut es weit schlechter aus: Wenn nicht sehr rasch und gleichzeitig große politische Veränderungen wie ein neues Steuersystem und viele kleine Veränderungen bei jedem von uns kommen, dann kann es schon die Enkelgeneration ganz schlimm erwischen. Niemand weiß, ab welcher Erderhitzung die Kipppunkte kommen: Wenn die Permafrostböden auftauen, dann wird enorm viel Methan freigesetzt, das heizt das Klima zusätzlich an, wenn daraufhin der Golfstrom irritiert wird oder gar zum Erliegen kommt, dann könnte die Spezies, mit oder ohne finalen Krieg um die letzten Lebensräume, schneller aussterben als gedacht. Der Erde wird’s mehr oder weniger wurscht sein. Und der Galaxie überhaupt. Aber irgendwie hänge ich an unserer verrückten Art.