Am Wochenende war es so weit: Das neue Haus der Feuerwehr wurde feierlich eröffnet. Symbolisch wurde die neue Ära mit einem Festzug vom alten zum neuen Haus eingeleitet. Danach segnete Pfarrer Leopold Mathias bei der Festmesse das neue Haus.

Leopold Siebinger, Kommandant seit 2016, wandte sich ebenfalls an die versammelte Menge: „Bei diesem großen Projekt wurde viel diskutiert. Ich möchte daher erklären, was das Feuerwehrsein bedeutet: Es bedeutet Verantwortung zu übernehmen und zu helfen.“ Um zeitgemäß helfen zu können, bräuchte es aber sowohl die notwendige Ausbildung als auch die Ausrüstung und Infrastruktur.

Die Feuerwehr ist aber nicht nur Helfer in der Not: „Die FF ist da, um mitzugestalten und das Dorfleben zu bereichern. Zum Beispiel mit dem Feuerwehrball, Blutspendeaktionen oder dem Adventmarkt. Zudem möchten wir auch Vorbilder sein und der Jugend Perspektiven geben“, betonte Siebinger in seiner Rede. Mit dem neuen Feuerwehrhaus können die Freiwilligen diesen Aufgaben jetzt nachgehen.

Sie steuerten dem Projekt in Eigenleistung 138.000 Euro bei und investierten 4.270 Stunden ihrer Zeit. Die Stadtgemeinde wandte in den letzten zwei Jahren sogar 1,15 Millionen Euro für das Feuerwehrhaus in Riedenthal sowie für den Feuerwehr-Zubau in Wolkersdorf auf. Bürgermeisterin Anna Steindl ist aber überzeugt davon, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Die Sicherheit an 365 Tagen im Jahr freiwillige Hilfeleistung zu bekommen, ist nicht selbstverständlich. Damit trägt die Feuerwehr wesentlich zur Lebensqualität in Riedenthal bei.“