Riesenandrang erwartet Laa: Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt auf den Stadtplatz

Lesezeit: 2 Min Team Mistelbach

Nach fünf Jahren Pause macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck wieder Station am Laaer Stadtplatz. Foto: Coca-Cola

N ach fünf Jahren Pause tourt der Coca-Cola Weihnachtsmann mit seinem Truck wieder durch Österreich und am 21. Dezember macht er einen Stopp in Laa an der Thaya.