Mira Valensky ermittelt wieder im Weinviertel

„20 Jahre ist es her, dass ich als Recherche für den Mira-Valensky-Krimi „Ausgekocht“ begonnen habe, bei Manfred Buchinger in seinem Gasthaus „Zur Alten Schule“ mitzuarbeiten“, erzählt die Auersthalerin Eva Rossmann. Seither hat sie die Kochausbildung absolviert und kocht in der „Alten Schule“ mit. In diesen 20 Jahren hat sich die Gastroszene aber massiv verändert: Arbeitskräftemangel, Migration, Automatisierung, Kochhypes in den klassischen und den sozialen Medien und so weiter. „Was ist gleich gebliegen? Leidenschaft, Stress, Testosteron-Gehabe, aber vor allem auch die Liebe zu zwei der schönsten Nebensachen der Welt: Kochen und Essen“, weiß die leidenschaftliche Köchin.

„Fine Dying“ spiegelt die Probleme der Gastronomie heute wider: Gasthäuser finden keine Arbeitskräfte, Luxuslokale sperren zu, weil die Suche nach dem ultimativen Geschmack nicht mehr im Zeitgeist liegt. Und vielleicht werden Köche und Servicepersonal gar bald durch Roboter ersetzt. Aber warum rechnet sich Spitzenküche mittlerweile nicht mehr? „Ich bin mir nicht sicher, ob die sogenannte Spitzenküche auch immer große Kunst ist“, gesteht Eva Rossmann: „Oft ist es auch leider einfach ganz großer Aufwand.“ Wenn in einem Lokal 15 Köche für 30 Gäste kochen und acht Personen servieren, enormes Geld für trendige Einrichtung und hohe Mieten ausgegeben wird, dann könne sich das nicht ausgehen.

Das Arbeitsumfeld für Lokale hat sich in den vergangenen 20 Jahren massiv geändert: „Damals war es noch kein Problem, Lehrlinge oder Praktikanten zu finden“, erzählt Eva Rossmann: „Im Gegenteil: Manfred Buchinger konnte die besten auswählen.“ Das hat sich verändert. Mittlerweile ist es nicht mehr einfach, Lehrlinge zu finden. Und auch der Einsatz von Migranten in der Gastronomie hat die Situation nicht gerade verbessert: Zudem besteht bei denen die Gefahr, dass sie von Unternehmen ausgebeutet werden: „Die Schwächsten können sich am wenigsten wehren“, sagt Rossmann, die abseits ihrer Autoren-Karriere auch Journalistin ist. „Arbeit gibt's in der Gastronomie genug. Jetzt geht es darum, sie gemeinsam attraktiv und fair zu machen“, fordert sie.

In „Fine Dying“ setzt sich Rossmann auch mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Küche auseinander. Ist das die Zukunft? Rossmann glaubt nicht, dass KIs bald die kreative Küche übernehmen werden. Denn sie können zwar alles, aber nicht Geschmack: „Hat ein Koch den „Jazz-Moment“, dann ist er unersetzbar. Hat er ihn nicht, dann wohl doch irgendwann“, sagt die gelernte Köchin: „Es gibt ja auch angesagte Küchen, die sehr berechenbar bis banal kochen.“ Abhängig sei das Ergebnis der KI-Küche immer von den Daten, die eingespeist werden. Auch hier müssten die Rahmenbedingungen klar definiert werden.

Bei all dem Stress, den es in der Gastronomie gibt: Was ist das Schönste daran? „Nach einem gelungen Abend entspannt bei einem Gespritzten an der Schank sitzen“, verrät Rossmann.

Buchpräsentation

Das Buch wird am 7. September, 19 Uhr in Manfred Buchingers Gasthaus „Zur Alten Schule“mit Lese- und kulinarischen Happen präsentiert, am Freitag, 8. September dann in der Buchhandlung Thalia W3 in der Landstraßer Hauptstraße in Wien. Dort gibt es eine Lesung samt Gespräch mit der Autorin.